ETV Bharat / state

50 बेजुबानों पर धारदार हथियार से हमला; औरैया में 29 भेड़ों की मौत, अज्ञात हमलावरों की तलाश जारी

थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मौके पर जांच करते पुलिस के अधिकारी.
मौके पर जांच करते पुलिस के अधिकारी. (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 3:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

औरैया : जनपद के सहायल थाना क्षेत्र के ग्राम नवीमोहन (सूख) में देर रात अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमलाकर 29 भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया. घटना से इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है. मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है.

मामला सहायल थाना क्षेत्र के ग्राम नवीमोहन (सूख) का है. सहायल थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि शुक्रवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने बाड़े में घुसकर करीब 70 भेड़ों में से लगभग 50 पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. शनिवार दोपहर तक 29 भेड़ों की मौत हो चुकी थी. सभी मृत भेड़ों का गला रेता गया था.

ग्रामीण ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

सूचना मिलते ही सहायल थानाध्यक्ष विनोद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उपनिरीक्षक राजीव कुमार सिंह, उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है.

घायल भेड़ों की गंभीर हालत को देखते हुए पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाया गया. पशु चिकित्सा टीम ने मौके पर पहुंचकर उपचार शुरू किया. चार से पांच भेड़ें अब भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही हैं.

ग्रामीण रामलखन ने बताया कि “हम 20 साल से भेड़ पालन कर रहे हैं. यही हमारी रोजी-रोटी थी. 29 भेड़ें मर गईं. अब हम क्या करेंगे."

ग्रामीणों का कहना है कि इतनी निर्दयता से बेजुबान जानवरों की हत्या मानवता को शर्मसार करने वाली है. गांव के लेखपाल को बुलाकर नुकसान का आंकलन कराया गया है और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है.

थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच कई पहलुओं से की जा रही है. दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

यह भी पढ़ें : मिर्जापुर में 11 भेड़ चोरों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, छुड़ाने गए सिपाही को पीटा, गांव में पीएसी तैनात

TAGGED:

29 SHEEP KILLED
WEAPON ATTACK IN AURAIYA
AURAIYA NEWS
UP NEWS
AURAIYA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.