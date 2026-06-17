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सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 29 प्रस्तावों पर लगी मुहर

सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. मंत्रिपरिषद ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. पढ़ें..

Samrat Choudhary
सम्राट कैबिनेट की बैठक (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 17, 2026 at 6:13 PM IST

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पटना: बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. जहां कुल 29 एजेंडों को मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दे दी है. अपर मुख्य सचिव कैबिनेट अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य में पर्यटक स्थलों के यातायात को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 की स्वीकृति प्रदान की है.

पर्यटक कर पाएंगे हेलीकॉप्टर की यात्रा: इस योजना के प्रथम चरण में बाल्मीकि नगर मां मुंडेश्वरी मंदिर राजगीर को शामिल किया गया है. इस योजना के अंतर्गत बाल्मीकि नगर हेतु राजकीय बालियान एवं कैमूर एवं राजगढ़ हेतु किराए पर 6 + 2 सीटर के हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा. बिहार के पर्यटक का हेलीकॉप्टर के जरिए पर्यटन स्थलों का दौरा कर पाएंगे.

₹2100 में लोग करेंगे हेलीकॉप्टर की सवारी: योजना के अंतर्गत पटना शहर के स्काईलाइन का हवाई दृश्य का अवलोकन करने के लिए प्रत्येक शनिवार और रविवार को हेलीकॉप्टर संचालन किये जाने को मंजूरी मिली है. मात्र 2100 प्रति टिकट दर निर्धारित किया गया है. बिहार में आकर लोग मात्रा 2100 में हेलीकॉप्टर की यात्रा कर सकेंगे.

सरकार ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा को मिली मंजूरी: आज की बैठक में सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना 2026 की मंजूरी दी गई. योजना के तहत राज्य के निवासियों को पर्यटक की और धार्मिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा के लिए प्रति यात्री ₹20000 अनुदान के रूप में देने का निर्णय लिया गया है.

आज की कैबिनेट बैठक में बिहार राज्य के पर्यटकों की सुविधा हेतु मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना 2026 की स्वीकृति प्रदान की गई इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 8 कमरे तक के लिए होमस्टे में निबंधन कराया जा सकता है वित्तीय प्रोत्साहन के तहत प्रति कमरे ढाई लाख रुपए के दर से चार कमरे हेतु 10 लाख की कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी.

बिहार में बनने जा रहे हैं ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप में भूमि के क्रय विक्रय स्थानांतरण पर रॉक के मध्य नजर जमीन मालिकों की तात्कालिक आवश्यकता के कारण बिहार राज्य आवास बोर्ड को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा रही थी. अधिसूचित बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के तहत जमीन की खरीद के लिए अधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई.

विभिन्न कार्य विभागों जल संसाधन विभाग लघु जल संसाधन विभाग पथ निर्माण विभाग भवन निर्माण विभाग ग्रामीण कार्य विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग योजना एवं विकास विभाग नगर विकास एवं आकाश विभाग के सामान्य लिखिए संभाग में पदों की भर्ती प्रक्रिया एवं उसके सेवा शर्तों को लेकर कार्य विभाग क्षेत्रीय सामान्य लिपि की संभाग नियमावली 2026 की मंजूरी दी गई.

बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सरकारी सेवा मैं सीधी नियुक्ति के लिए 2023 नियमावली में संशोधन किया गया है. बैठक में वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे कैमूर जिला के चांद और चैनपुर के 781 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास अधिकार पटना के माध्यम से अधिग्रहण के लिए 2 अब 30 करोड़ 64 लाख 97हजार 9 रुपए की राशि की स्वीकृत प्रदान की गई.

आज की कैबिनेट की बैठक में गया जी मुख्यमंत्री औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना हेतु 50 एकड़ इलाहाबाद बिहार सरकार की भूमि बिहार बिजली बम वाली 2025 के तहत गृह मंत्रालय भारत सरकार को निशुल्क स्थाई हस्तांतरण की मजबूरी मिल गयी है

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