ETV Bharat / state

बवाल के दौरान पुलिस पर पथराव करने वाले 29 लोग गिरफ्तार, 50 से ज्यादा वाहन जब्त

उदयपुर में गुरुवार को हुए तनाव के बाद से घटनास्थल पर पुलिस-प्रशासन के उच्च अधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात है.

Udaipur police
उदयपुर पुलिस (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 24, 2025 at 3:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: जिले के सायरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया था. इस दौरान गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. मामले में शुक्रवार को पुलिस ने 29 लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही करीब 50 से अधिक मोटरसाइकिल और 2 बड़े वाहन जब्त किए गए हैं.

डीवाईएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि बरवाड़ा हाइवे हादसे में बवाल के बाद स्थिति नियंत्रण में है. गोगुंदा, बरवाड़ा हाईवे 162 ई पर सादड़ा में हुए सड़क हादसे के बाद गुरुवार को उपजे तनावपूर्ण हालात अब पुलिस प्रशासन की तत्परता से पूरी तरह नियंत्रण में आ गए हैं. पुलिस की समझाइश और की कार्रवाई से बड़ा घटनाक्रम टल गया. हादसे में मारे गए अंबालाल गमेती के शव को शुक्रवार सुबह पुलिस ने परिजनों को सुपुर्द किया. जिसके बाद बड़गांव तहसीलदार हितेश त्रिवेदी, सायरा तहसीलदार सुरेश मेहता, गोगुंदा थाना अधिकारी श्याम सिंह चारण सहित पुलिस का भारी जाब्ता गांव में तैनात है.

पकड़े गए लोगों पर क्या हैं आरोप (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: चूरू-उदयपुर और बूंदी में भीषण सड़क हादसा, दंपती सहित कुल 7 लोगों की मौत

पथराव और तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही करीब 50 से अधिक मोटरसाइकिल और 2 बड़े वाहन भी जब्त किए गए. पुलिस पर हुए हमले में घायल जवानों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. वहीं, राजकीय संपत्ति को नुकसान और पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है. डीवाईएसपी राठौड़ ने बताया कि पुलिस अब भी घटना स्थल के वीडियो खंगाल रही है. बाकी वांछित आरोपियों की पहचान की जा रही है.

पढ़ें: मामूली विवाद में हत्या, उदयपुर में दोस्त ने ही पीठ में छुरा घोंपा

यह है पूरा मामला: उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में जागड़ों की भागल निवासी खेमाराम गमेती का पुत्र अंबालाल (28) गुरुवार दोपहर को मजदूरी करने जा रहा था. तभी पीछे से आ रही एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी. इसके बाद कार खेमाराम को 20 फीट तक घसीटते हुए ले गई. मौके से कार ड्राइवर फरार हो गया था. जिसे पुलिस ने डिटेन कर लिया. इसके बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और रोड जाम कर दिया. पुलिस ने समझाइश करते हुए उन्हें रोड से उठाने का प्रयास किया, तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को खदेड़ा.

TAGGED:

29 ARRESTED BY UDAIPUR POLICE
50 BIKES SEIZED BY POLICE
50 से ज्यादा वाहन जब्त
पथराव करने वाले 29 लोग गिरफ्तार
STONE PELTING ON POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: भारत के अंतरिक्ष भविष्य के लिए ISRO का दृष्टिकोण: गगनयान, चंद्रयान-4, और उससे आगे

पेट का अल्सर क्यों और कैसे होता है? जानें इसके लक्षण और बचने के उपाय

गीजर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, जानें कितने लीटर का गीजर आपके परिवार के लिए रहेगा परफेक्ट

1 नवंबर से बदल जाएंगे बैंकों में ये नियम, जानें इनका कितना पड़ेगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.