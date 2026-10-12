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चेन्नई में झारखंड के एथलीट दिखाएंगे दमः 29 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे साकेत मिंज

झारखंड के एथलीट ( Etv Bharat )

रांचीः तमिलनाडु के चेन्नई में होने वाली 41वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के 29 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.

झारखंड एथलेटिक्स संघ ने सोमवार को प्रतियोगिता के लिए राज्य की 29 सदस्यीय टीम की घोषणा की. प्रतियोगिता 23 से 27 अक्टूबर तक चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगी. अंतरराष्ट्रीय एथलीट साकेत मिंज झारखंड टीम की अगुवाई करेंगे.