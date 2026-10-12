चेन्नई में झारखंड के एथलीट दिखाएंगे दमः 29 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे साकेत मिंज
41वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 29 सदस्यीय झारखंड के टीम की घोषणा कर दी गयी है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 5:08 PM IST
रांचीः तमिलनाडु के चेन्नई में होने वाली 41वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के 29 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.
झारखंड एथलेटिक्स संघ ने सोमवार को प्रतियोगिता के लिए राज्य की 29 सदस्यीय टीम की घोषणा की. प्रतियोगिता 23 से 27 अक्टूबर तक चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगी. अंतरराष्ट्रीय एथलीट साकेत मिंज झारखंड टीम की अगुवाई करेंगे.
झारखंड एथलेटिक्स संघ के सचिव एसके पांडेय ने बताया कि राज्य की टीम का गठन खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है. इसमें 22 से 24 सितंबर तक पटना में आयोजित 37वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को आधार बनाया गया है. राज्य के खिलाड़ियों से राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है.
इन खिलाड़ियों को मिला मौका
बालक अंडर-14 वर्ग में बोकारो के हिमांशु कुमार ट्रायथलॉन ग्रुप सी में हिस्सा लेंगे. अंडर-16 वर्ग में साहिबगंज के एमानुएल किस्कू (80 मीटर बाधा दौड़) और परमा हांसदा (पेंटाथलॉन) और सिमडेगा के सुभाष उरांव (600 मीटर) शामिल हैं.
बालक अंडर-18 वर्ग में जामताड़ा के संतोष कुमार (1000 मीटर, मिडले रिले), बोकारो के साजिद (110 मीटर बाधा दौड़, मिडले रिले), रिशु राज (100 और 200 मीटर, मिडले रिले), सरायकेला के प्रिंस कुमार (200 और 400 मीटर, मिडले रिले), कमलेश उरांव (लंबी कूद, मिडले रिले) तथा पूर्वी सिंहभूम के हिमांशु सिंह (ऊंची कूद) शामिल हैं.
बालक अंडर-20 वर्ग में चतरा के राहुल उरांव (800 और 1500 मीटर), हजारीबाग के दीपक महतो (3000 मीटर), बोकारो के दुलार केरकेट्टा (त्रिकूद) और रांची के दीपक मुंडा (लंबी कूद) और साकेत मिंज (200 मीटर) को टीम में जगह मिली है.
बालिका अंडर-16 वर्ग में रामगढ़ की नैना कुमारी (80 मीटर बाधा दौड़, 600 मीटर, मिडले रिले), जामताड़ा की मुक्ता कुमारी (60 मीटर, मिडले रिले) और रांची की सोनी कुमारी (लंबी कूद, मिडले रिले) शामिल हैं. अंडर-18 वर्ग में पूर्वी सिंहभूम की ममता मेरी मुर्मू (100 और 200 मीटर), गुमला की शिल्पा कुमारी और धनबाद की राजकुमारी यादव (भाला फेंक) चुनौती पेश करेंगी.
बालिका अंडर-20 वर्ग में रांची की शिवानी कुमारी (400 मीटर बाधा दौड़, रिले), पूनम कुमारी (200 और 400 मीटर), चिंतामणि टूंटी (रिले) और मंजू कुमारी (3000 और 5000 मीटर), बोकारो की अनामिका उरांव (200 मीटर, रिले), चतरा की सोनम कुमारी (3000 और 5000 मीटर) और जामताड़ा की सविता मुर्मू (भाला फेंक) शामिल हैं.
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