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'छठ फेस्टिवल इज ग्रेट', महापर्व को देखने अजगैबीनाथ धाम पहुंचे बेल्जियम के 29 पर्यटक

अजगैबीनाथ धाम पहुंचे बेल्जियम के 29 पर्यटक ( ETV Bharat )

भागलपुर: सुल्तानगंज स्थित प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम की ऐतिहासिकता और धार्मिक महत्व अब विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा है. गंगा राष्ट्रीय जलमार्ग के रास्ते वाराणसी से कोलकाता की यात्रा पर निकले बेल्जियम के 29 विदेशी पर्यटक क्रूज से सुल्तानगंज पहुंचे, जहां उत्तरवाहिनी गंगा के मनोरम दृश्य, अजगैबीनाथ धाम की प्राचीन मूर्तिकला और छठ महापर्व की भव्यता देखकर अभिभूत हो गए.

घाटों की खूबसूरती कैमरे में कैद