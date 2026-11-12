'छठ फेस्टिवल इज ग्रेट', महापर्व को देखने अजगैबीनाथ धाम पहुंचे बेल्जियम के 29 पर्यटक
Ajgaibinath Dham Sultanganj: अजगैबीनाथ धाम की मूर्तिकला देखकर बेल्जियम के 29 पर्यटक मंत्रमुग्ध हो गए हैं. उन्होंने छठ घाटों को भी देखा. रिपोर्ट-अमरजीत
Published : November 12, 2026 at 10:19 AM IST
भागलपुर: सुल्तानगंज स्थित प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम की ऐतिहासिकता और धार्मिक महत्व अब विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा है. गंगा राष्ट्रीय जलमार्ग के रास्ते वाराणसी से कोलकाता की यात्रा पर निकले बेल्जियम के 29 विदेशी पर्यटक क्रूज से सुल्तानगंज पहुंचे, जहां उत्तरवाहिनी गंगा के मनोरम दृश्य, अजगैबीनाथ धाम की प्राचीन मूर्तिकला और छठ महापर्व की भव्यता देखकर अभिभूत हो गए.
घाटों की खूबसूरती कैमरे में कैद
सुल्तानगंज पहुंचने पर मुख्य क्रूज को गंगा में रोककर छोटी स्टीमर के माध्यम से पर्यटकों को नमामि गंगे घाट पर उतारा गया. यहां पहुंचते ही विदेशी सैलानियों ने उत्तरवाहिनी गंगा के विहंगम दृश्य और घाटों की खूबसूरती को अपने कैमरों में कैद किया. छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह देखकर पर्यटकों ने कहा- छठ फेस्टिवल इज ग्रेट.
गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के किए दर्शन
इसके बाद पर्यटकों का दल पैदल भ्रमण करते हुए ऐतिहासिक अजगैबीनाथ धाम पहुंचा. मंदिर के गर्भगृह में सभी पर्यटकों ने मनोकामना ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन किया. इस दौरान अजगैबीनाथ पहाड़ी पर मौजूद प्राचीन गुप्तकालीन व पालकालीन प्रस्तर मूर्तियों समेत स्थापत्य कला को देखकर विदेशी मेहमान काफी प्रभावित हुए.
अजगैबीनाथ की मूर्तिकला अनूठी धरोहरों में एक
मंदिर परिसर की प्राकृतिक चट्टानों पर उकेरी गई देवी-देवताओं की दुर्लभ आकृतियां, नक्काशीदार परिक्रमा पथ और पहाड़ी से दिखाई देने वाली उत्तरवाहिनी गंगा की जलधारा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही. अधिकृत गाइड दीपक कुमार मिश्रा ने पर्यटकों को मंदिर के पौराणिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के साथ उत्तरवाहिनी गंगा की धार्मिक महत्ता की जानकारी दी. सैलानियों ने अजगैबीनाथ धाम की मूर्तिकला को अद्भुत बताते हुए इसे दुनिया की अनूठी धरोहरों में से एक बताया.
विदेशी सैलानियों ने महापर्व को समझा
वहीं, सुल्तानगंज में गंगा घाटों पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़, छठी मइया के गूंजते गीत, सिर पर दउरा लेकर घाट पहुंचते श्रद्धालु और गंगा में स्नान करते लोगों को देखकर पर्यटक हैरान रह गए. विदेशी सैलानियों ने स्थानीय लोगों के साथ जमकर सेल्फी ली और छठ महापर्व की परंपराओं, कठिन नियम और चार दिवसीय अनुष्ठान को करीब से समझा.
कहलगांव रवाना हुए पर्यटक
अजगैबीनाथ धाम और छठ महापर्व का अवलोकन करने के बाद सभी 29 पर्यटक स्टीमर के जरिए वापस अपने मुख्य क्रूज पर पहुंचे. इसके बाद उनका दल गंगा जलमार्ग से अगले पड़ाव कहलगांव के लिए रवाना हो गया.
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