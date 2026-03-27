28वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय सेपक टकरा चैंपियनशिप संपन्न, खेल प्रतिभाओं ने बिखेरा जलवा
रांची में आयोजित 28वीं सब जूनियर राष्ट्रीय सेपक टकरा चैंपियनशिप का समापन हो गया है.
Published : March 27, 2026 at 3:33 PM IST
रांची: राजधानी रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, होटवार स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम में आयोजित 28वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय सेपक टकरा चैंपियनशिप 2026 का भव्य समापन हुआ. देशभर से आए युवा खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाया और सेपक टकरा जैसे उभरते खेल को नई पहचान दी.
खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जहां कौशल, फुर्ती, संतुलन और टीम भावना का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला. मैचों के दौरान खिलाड़ियों ने जिस ऊर्जा और अनुशासन का परिचय दिया, उसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया. हर मुकाबला बेहद प्रतिस्पर्धात्मक रहा, जिसमें खिलाड़ियों ने जीत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया.
झारखंड को दिलाई खेल मानचित्र पर मजबूत पहचान
सेपक टकरा, जो पारंपरिक और आधुनिक खेल का अनूठा संगम है, अब देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इस चैंपियनशिप ने न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया, बल्कि झारखंड को भी राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाने का काम किया.
राज्यपाल ने खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन
समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. उन्होंने कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं और इस तरह के आयोजन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी और अन्य प्रतिभागियों को भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया.
युवा प्रतिभाओं के आत्मविश्वास की दिखी झलक
इस आयोजन की सफलता में आयोजन समिति, प्रशिक्षकों और सहयोगी स्टाफ की अहम भूमिका रही. उनके प्रयासों से यह राष्ट्रीय स्तर का आयोजन सुचारू और सफलतापूर्वक संपन्न हो सका. यह चैंपियनशिप न केवल एक खेल प्रतियोगिता रही, बल्कि यह युवा प्रतिभाओं के आत्मविश्वास, अनुशासन और खेल भावना को निखारने का एक सशक्त मंच साबित हुई, जिसने भविष्य के खिलाड़ियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए.
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