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28वीं सब जूनियर नेशनल सेपक टकरा प्रतियोगिता का आगाज, रंगारंग कार्यक्रमों ने बांधा समां

रांची में 28वीं सब जूनियर नेशनल सेपक टकरा प्रतियोगिता की शुरुआत हुई.

28th Sub Junior National Sepak Takra Championship begins in Ranchi
रांची में 28वीं सब जूनियर नेशनल सेपक टकरा प्रतियोगिता की शुरुआत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 23, 2026 at 8:14 PM IST

2 Min Read
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रांचीः ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम में 28वीं सब जूनियर नेशनल सेपक टकरा प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ. देशभर से आए खिलाड़ियों की मौजूदगी में आयोजित इस प्रतियोगिता ने पहले दिन ही खेल और संस्कृति का शानदार संगम पेश किया.

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने कहा कि झारखंड में सेपक टकरा खेल के विकास की अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ‘खेलो इंडिया’ जैसी योजनाओं से देश में खेलों को नई दिशा मिल रही है और इससे प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है.

वहीं इंटरनेशनल सेपक टकरा फेडरेशन के महासचिव दातुक अब्दुल हामिद कादिर ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारत में इस खेल का तेजी से विस्तार हुआ है. उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय खिलाड़ी आगामी एशियन खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे.

इस मौके पर रांची के विधायक सी.पी. सिंह ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और आयोजन की सराहना की. कार्यक्रम में सेपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया के कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें अध्यक्ष जी. श्रीनिवासुलु, महासचिव नरेश कुमार, उपाध्यक्ष पार्थो सारथी गांगुली, संयुक्त सचिव पेरीका सुरेश, पृथ्वीराज साहू और प्रेम कुमार प्रमुख रहे.

प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया. लोक कलाकार विपुल नायक ग्रुप की प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, जबकि कस्तूरबा कांके के बैंड और भारतीय लोक कला केंद्र के कलाकारों ने अपनी आकर्षक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए.

यह प्रतियोगिता 27 मार्च तक चलेगी, जिसके बाद समापन समारोह आयोजित किया जाएगा. प्रतियोगिता में झारखंड की 24 सदस्यीय टीम भी हिस्सा ले रही है, जिसके कोच अमरेंद्र दत्त द्विवेदी हैं. आयोजन से राज्य में इस खेल को नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

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