SSB के 343 जवान बने देश के सीमा प्रहरी; 44 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी की, आईजी एमआर नाईक बोले- एसएसबी का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा
सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर के प्रशिक्षण केंद्र पर मंगलवार को 28वें दीक्षांत समारोह का आयोजन.
गोरखपुर : नेपाल और भूटान की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सेना बल (SSB) के 343 कैडेट जल्द अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे. सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर के प्रशिक्षण केंद्र पर मंगलवार को 28वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया. विभिन्न राज्यों से आये 343 प्रशिक्षु, प्रशिक्षण लेकर सशस्त्र सीमा बल के जवान बने.
समारोह में ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को एसएसबी हेड क्वार्टर नई दिल्ली के आईजी एमआर नाईक (आईपीएस) ने पुरस्कृत किया. इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एसएसबी के जवानों ने युद्ध कला, बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट और विभिन्न प्रकार की दक्षता का प्रदर्शन किया.
एसएसबी के आईजी ने कहा कि 44 हफ्ते का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वह आज से देश सेवा के लिए तैयार हो गए हैं. पासिंग आउट परेड में जिन जवानों ने ट्रेनिंग प्राप्त की है वह संविधान की शपथ लेकर सीमा प्रहरी बनकर देश की सुरक्षा करेंगे. उन्होंने कहा कि एसएसबी काफी पुराना फोर्स है और बहुत गौरवशाली इसका इतिहास रहा है.
इस अवसर पर उन्होंने पासआउट होने वाले सभी नवप्रशिक्षित रिक्रूट्स को सशस्त्र सीमा बल में उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, अपनी कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रशिक्षण से आम जनता को लाभ पहुंचाएं. सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए समर्पित रहें.
|विभिन्न श्रेणियों में दिये गये पदक
|- ऑल ओवर बेस्ट प्रशिक्षु- अनीश कुमार प्रजापति
|- बेस्ट फिजिकल फिटनेस प्रशिक्षु- आर्यन परमार
|- बेस्ट फायरर प्रशिक्षु- अभय देवेन्द्र विरधी
|- बेस्ट स्पोर्ट्स प्रशिक्षु- प्रदीप कुमार
|- बेस्ट आउटडोर प्रशिक्षु- गौरव कुमार
|- बेस्ट इनडोर प्रशिक्षु- रवीन्द्र नागप्पा हरिजन
|- बेस्ट ड्रिल और टर्नआउट- विपुल कुमार
|- बेस्ट प्रशिक्षक- मुख्य आरक्षी श्याम कुमार पौडेल
कार्यक्रम के दौरान परेड कमांडर नवआरक्षी अनीश कुमार प्रजापति ने मुख्य अतिथि को सलामी दी. इस दौरान आकर्षक मार्च-पास्ट और विभिन्न प्रकार के डेमो का प्रभावी प्रदर्शन किया गया, जिससे प्रशिक्षणार्थियों की शारीरिक क्षमता, सामरिक दक्षता एवं मानसिक दृढ़ता का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त हुआ.
नवप्रशिक्षित जवानों द्वारा प्रस्तुत अलग-अलग विधाओं के कार्यक्रमों में राष्ट्रप्रेम, सशस्त्र सीमा बल की गौरवशाली परंपराओं का सशक्त चित्रण किया गया. अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने बहुआयामी जिम्मेदारियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सीमा प्रबंधन के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा, आपदा राहत, नागरिक सहायता, खेल, साहसिक गतिविधियों एवं सामुदायिक विकास कार्यों में भी सशस्त्र सीमा बल ने सदैव उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.
प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षर्थियों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल के जवान शामिल थे.
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जवानों को आउटडोर एवं इनडोर विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण के दौरान आयोजित विशेष एक्सरसाइज और आउटडोर एक्टिविटीज के माध्यम से रिक्रूट्स को सीमा क्षेत्र की वास्तविक चुनौतियों, मौसम, भौगोलिक परिस्थितियों एवं स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश से परिचित कराया गया, जिससे वे भविष्य में अपने दायित्वों का निर्वहन अधिक दक्षता एवं संवेदनशीलता के साथ कर सकें. समारोह के समापन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट्स को विभिन्न श्रेणियों में ट्रॉफी पदक प्रदान किये गये.
