SSB के 343 जवान बने देश के सीमा प्रहरी; 44 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी की, आईजी एमआर नाईक बोले- एसएसबी का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा

SSB की पासिंग आउट परेड ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : नेपाल और भूटान की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सेना बल (SSB) के 343 कैडेट जल्द अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे. सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर के प्रशिक्षण केंद्र पर मंगलवार को 28वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया. विभिन्न राज्यों से आये 343 प्रशिक्षु, प्रशिक्षण लेकर सशस्त्र सीमा बल के जवान बने. आईजी एमआर नाईक ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) समारोह में ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को एसएसबी हेड क्वार्टर नई दिल्ली के आईजी एमआर नाईक (आईपीएस) ने पुरस्कृत किया. इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एसएसबी के जवानों ने युद्ध कला, बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट और विभिन्न प्रकार की दक्षता का प्रदर्शन किया. एसएसबी के आईजी ने कहा कि 44 हफ्ते का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वह आज से देश सेवा के लिए तैयार हो गए हैं. पासिंग आउट परेड में जिन जवानों ने ट्रेनिंग प्राप्त की है वह संविधान की शपथ लेकर सीमा प्रहरी बनकर देश की सुरक्षा करेंगे. उन्होंने कहा कि एसएसबी काफी पुराना फोर्स है और बहुत गौरवशाली इसका इतिहास रहा है.