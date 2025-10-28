ETV Bharat / state

जैसलमेर बस हादसे में 28वीं मौत, एक को छुट्टी, एक ही घायल अस्पताल में

जैसलमेर बस हादसा ( ETV Bharat File Photo )

जोधपुर: जैसलमेर बस हादसे में गंभीर रूप से घायल पीर मोहम्मद ने मंगलवार को उपचार के दौरान सवाई मान सिंह अस्पताल में दम तोड़ दिया. जोधपुर में उपचार के दौरान परिजन उसे अहमदाबाद रेफर करवा कर ले गए थे. इस हादसे में पीर मोहम्मद का पूरा परिवार ही खत्म हो गया. इससे पहले महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में उपचार के दौरान पीर मोहम्मद की पत्नी इमामत और एक बेटे की मौत हुई थी, जबकि एक बेटा और बेटी आग में जिंदा जल गए थे. अहमदाबाद से लाए थे जयपुर: पीर मोहम्मद के रिश्तेदार जलालुद्दीन ने बताया कि सोमवार शाम को ही उसे अहमदाबाद से जयपुर लाए थे. इधर जोधपुर अस्पताल में भर्ती एक मरीज फिरोज को छुट्टी मिल गई है. अधीक्षक डॉ फतेह सिंह भाटी ने बताया कि अब यहां सिर्फ अब विशाखा का उपचार चल रहा है. इसी हादसे में शनिवार को जोधपुर के गंगाना निवासी 22 वर्षीय इकबाल की मौत हुई थी. पढ़ें: जैसलमेर बस हादसा : अब अस्पताल में सिर्फ दो घायल, विशाखा को वेंटिलेटर से हटाया