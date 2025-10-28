ETV Bharat / state

जैसलमेर बस हादसे में 28वीं मौत, एक को छुट्टी, एक ही घायल अस्पताल में

जैसलमेर बस हादसे में झुलसे जोधपुर निवासी इकबाल की शनिवार को मौत हो गई थी.

Jaisalmer Bus Accident
जैसलमेर बस हादसा (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 28, 2025 at 4:10 PM IST

जोधपुर: जैसलमेर बस हादसे में गंभीर रूप से घायल पीर मोहम्मद ने मंगलवार को उपचार के दौरान सवाई मान सिंह अस्पताल में दम तोड़ दिया. जोधपुर में उपचार के दौरान परिजन उसे अहमदाबाद रेफर करवा कर ले गए थे. इस हादसे में पीर मोहम्मद का पूरा परिवार ही खत्म हो गया. इससे पहले महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में उपचार के दौरान पीर मोहम्मद की पत्नी इमामत और एक बेटे की मौत हुई थी, जबकि एक बेटा और बेटी आग में जिंदा जल गए थे.

अहमदाबाद से लाए थे जयपुर: पीर मोहम्मद के रिश्तेदार जलालुद्दीन ने बताया कि सोमवार शाम को ही उसे अहमदाबाद से जयपुर लाए थे. इधर जोधपुर अस्पताल में भर्ती एक मरीज फिरोज को छुट्टी मिल गई है. अधीक्षक डॉ फतेह सिंह भाटी ने बताया कि अब यहां सिर्फ अब विशाखा का उपचार चल रहा है. इसी हादसे में शनिवार को जोधपुर के गंगाना निवासी 22 वर्षीय इकबाल की मौत हुई थी.

16 आए, 10 की हुई मौत: गत 14 अक्टूबर को जैसलमेर-जोधपुर हाइवे पर थईयात के पास एक निजी बस में आग लग गई थी. इसमें 19 जने बस में जिंदा जल गए थे. झुलसे 16 लोगों को जोधपुर लाया गया था. एक मौत रास्ते में ही हो गई थी. इसके बाद जोधपुर में 9 की मौत हो गई. इसमें पीर मोहम्मद के तीन बच्चे, पत्नी और एक रिश्तेदार शामिल थे. इनके अलावा महिपाल सिंह, ओमाराम और इकबाल की मौत हुई थी. पीर मोहम्मद सहित तीन को परिजन रेफर करवा अहमदाबाद ले गए थे, लेकिन अब पीर मोहम्मद की भी मौत हो गई.

DNA से हुई थी शवों की पहचान: इस हादसे में जिंदा जले 19 लोगों के शव इस कदर जले थे कि उनकी पहचान देख कर नहीं हो सकती थी. इसके लिए डीएनए टेस्ट करवाया गया था. जिसके बाद शव परिजनों को सौंपे गए थे. इनमें जोधपुर के बालेसर निवासी महेंद्र का पूरा परिवार था. हादसे के बाद से बस निर्माण करने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई, क्योंकि निर्माण में अनियमितता पाई गई.

