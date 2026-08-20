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'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार': जयपुर में 2865 किलो दूषित मिठाइयां नष्ट, अलवर में 10,070 किलो मसाले जब्त

जयपुर: 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने गुरुवार को जयपुर और अलवर में बड़ी कार्रवाई की. इसके तहत जयपुर में 2865 किलो दूषित मिठाइयां नष्ट कराई गईं. वहीं, अलवर में 10,070 किलो मसाले जब्त किए गए.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ टी शुभमंगला के निर्देशन एवं संयुक्त आयुक्त डॉ विजय प्रकाश शर्मा के सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए 2865 किलो दूषित मिठाइयां नष्ट कराई गईं और 10070 किलो मसाले जांच रिपोर्ट आने तक जब्त किए गए. सांगानेर में एक फर्म के कारखाने में 107 जंग लगे टीनों में करीब 1605 किलो सड़ी एवं दुर्गंधयुक्त मिठाइयां मिलीं. मौके पर कीड़े पड़ी चाशनी, अत्यधिक गंदगी, खाद्य सामग्री के पास एसिड के कैन तथा अन्य गंभीर अनियमितताएं भी मिलीं. टीम ने पूरी मिठाई मौके पर नष्ट कराई, मावा और काजू कतली के नमूने लिए. ग्राम घेघा, बगरू स्थित एक मिठाई की दुकान पर कार्रवाई के दौरान करीब 1260 किलो मिल्क केक एवं डोडा बर्फी नष्ट कराई गई. बिना खाद्य लाइसेंस संचालित निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाया गया.