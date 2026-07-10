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शिमला पर फिर मंडरा रहा 'हाई अलर्ट' वाला मानसून, 4 साल में 283 मौतों के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

सामान्य से अधिक बारिश दर्ज होने से यह संकेत मिल रहे हैं कि आने वाला हर मानसून पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है.

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 3:02 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में मानसून का हर नया दौर सिर्फ बारिश ही नहीं, खतरे की घंटी भी लेकर आता है. पिछले चार वर्षों के आंकड़ों ने इस बार प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है. वर्ष 2022 से 2025 के बीच जिले में विभिन्न आपदाओं में 283 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें सबसे अधिक मौतें सड़क दुर्घटनाओं और भूस्खलन जैसी घटनाओं में हुई हैं.

वहीं दूसरी ओर, लगातार चार वर्षों तक सामान्य से कहीं अधिक बारिश दर्ज होने से यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाला हर मानसून पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. ऐसे में जिला प्रशासन ने जोखिम वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी, आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने और सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं. डीसी अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित मानसून तैयारियों की समीक्षा बैठक में सामने आए आंकड़ों ने चौंकाने वाली तस्वीर पेश की.

DC Anupam Kashyap review meeting on monsoon preparations
मानसून तैयारियों की समीक्षा बैठक (@DIPR)

चार सालों से सामान्य से अधिक बारिश

शिमला वर्ष 2022 से 2025 के दौरान जिले में 134 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं, 61 की भूस्खलन, 29 की ऊंचाई से गिरने, 21 की डूबने और 16 लोगों की क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाओं में मौत हुई. प्रशासन का मानना है कि ये आंकड़े केवल रिकॉर्ड नहीं, बल्कि भविष्य के लिए चेतावनी हैं. इन्हीं अनुभवों को आधार बनाकर संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता, त्वरित राहत व्यवस्था और विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा.

वर्षबारिश का आंकड़ा
2022 884.4 मिमी
20231009.4 मिमी
2024 721.5 मिमी
2025 1216.2 मिमी

आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

बैठक में वर्षा के आंकड़ों ने भी चिंता बढ़ाई. वर्ष 2022 में 884.4 मिमी, 2023 में 1009.4 मिमी, 2024 में 721.5 मिमी और 2025 में 1216.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि जिले की सामान्य वर्षा 627.5 मिमी मानी जाती है. यानी चारों वर्षों में बारिश सामान्य से 15 फीसदी से लेकर 94 फीसदी तक अधिक रही और चार वर्षों का औसत भी सामान्य से 52.8 फीसदी से अधिक दर्ज हुआ. लगातार बढ़ रही इस असामान्य वर्षा को देखते हुए प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस बार किसी भी तरह की लापरवाही की गुंजाइश नहीं होगी और सभी विभागों को पूरी तैयारी के साथ मानसून का सामना करना होगा.

DC Anupam Kashyap review meeting on monsoon preparations
डीसी अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में मानसून तैयारियों की समीक्षा बैठक (@DIPR)

मानसून सीजन में 4 साल में 283 मौत

  • 2022 से 2025 के दौरान शिमला जिले में 283 लोगों की मौत
  • चार साल में सड़क दुर्घटनाओं 134 लोगों की मौत
  • भूस्खलन की चपेट में आने से , 61 की मौत
  • ऊंचाई से गिरने से 29 की मौत
  • मानसून सीजन में डूबने से 21 की मौत
  • क्लाउड बर्स्ट से 16 लोगों की मौत

SDM, तहसीलदार फील्ड स्टाफ को सतर्क रहने के निर्देश

डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों एवं फील्ड स्टाफ को 24×7 सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं. इसके अलावा कंट्रोल रूम पूरी तरह सक्रिय और मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का तत्काल अनुपालना करने को कहा है. उन्होंने आम जनता से भी खराब मौसम के दौरान नदी-नालों एवं भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है.

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