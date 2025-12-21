ETV Bharat / state

धोरों की धरा जैसलमेर में बीएसएफ जवानों के साथ दौड़े 2800 धावक

जैसलमेर की प्रतिष्ठा, गौरव और सीमांत क्षेत्र की वीरता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया और सरहद से दुनियाभर में फिटनेस का संदेश पहुंचाया.

Runners in the marathon
मैराथन में धावक (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 21, 2025 at 2:50 PM IST

2 Min Read
जैसलमेर: राजस्थान में जैसलमेर की धरा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) और पीक डायनेमिक्स स्पोर्ट्स के संयुक्त तत्वावधान में देशभक्ति, ऊर्जा और खेल भावना का प्रतीक 'डेजर्ट वॉरियर्स–बीएसएफ मैराथन' रखी गई. इसमें बीएसएफ अधिकारी, जवान और देशभर से आए धावकों ने एक साथ दौड़ लगाकर फिटनेस और राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया. बीएसएफ ने मैराथन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे. जैज एवं पाइप बैंड तथा ऑर्केस्ट्रा की आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया.

मैराथन तीन श्रेणी 5 किमी, 10 किमी और 21 किमी (हाफ मैराथन) में रखी. तीनों श्रेणियों के धावकों को विधायक छोटूसिंह भाटी, जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत, बीएसएफ फ्रंटियर आईजी एमएल गर्ग, बीएसएफ साउथ डीआईजी महेश कुमार नेगी को हरी झंडी दिखाई. सीमांत क्षेत्र में खेलों के जरिए सकारात्मक ऊर्जा और राष्ट्रीय एकता का संदेश देखने को मिला.

मैराथन पर बोले... (ETV Bharat Jaisalmer)

बीएसएफ आईजी गर्ग ने बताया कि दौड़ में करीब 2800 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. तीनों श्रेणियों में दौड़कर विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया, जो युवाओं को खेल और फिटनेस को प्रेरित करता है. आईजी गर्ग ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया. बोले-देश की सुरक्षा को लेकर बीएसएफ सतर्क है. इस सुरक्षा व्यवस्था में स्थानीय लोगों का सहयोग अत्यंत अहम है, जो समय-समय पर मिलता रहता है. ऑपरेशन सिंदूर के समय जिस तरह पूरा देश एकजुट था, उसी तरह आगे भी एकजुटता बनी रहेगी. इसके लिए फिट रहना जरूरी है. मैराथन इस दिशा में अहम हैं, जहां डिफेंस के साथ सिविलियन भी कंधे से कंधा मिलाकर भागते हैं.

Prize money for the winners
विजेताओं को पुरस्कार राशि (ETV Bharat Jaisalmer)

आयोजन का उद्देश्य: आयोजन का मुख्य उद्देश्य जैसलमेर की प्रतिष्ठा, गौरव और सीमांत क्षेत्र की वीरता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना, सरहद से भारत सहित विश्वभर में फिटनेस का संदेश पहुंचाना रहा. प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को कुल 29 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई.

Officials flagging off the marathon
मैराथन को रवाना करते अधिकारी (ETV Bharat Jaisalmer)

संपादक की पसंद

