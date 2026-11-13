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पुलिस का कड़ा एक्शन: नियम तोड़ने वाले 280 वाहन चालकों पर गिरी गाज! 5.08 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

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कासगंज : जनपद में 'यातायात माह नवंबर-2026' मनाया जा रहा है, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. शुक्रवार को सघन चेकिंग अभियान में 280 वाहनों के चालान काटे गए और उन पर 5 लाख 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

यातायात जागरुकता गोष्ठी (Photo Credit; ETV Bharat) इस चेकिंग अभियान के दौरान चांडी तिराहा और राजकोल्ड तिराहा पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की. पुलिस ने तेज रफ्तार की वजह से 85 वाहन, प्रेशर हॉर्न पर 6, मॉडिफाइड साइलेंसर वाले दो, प्रदूषण के नियम तोड़ने पर दो और नशे की हालत में वाहन चलाने पर तीन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई. इसी तरह बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, तीन सवारी, गलत दिशा में वाहन चलाने और मोबाइल फोन का उपयोग करने वालों पर भी शिकंजा कसा गया.