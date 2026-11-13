पुलिस का कड़ा एक्शन: नियम तोड़ने वाले 280 वाहन चालकों पर गिरी गाज! 5.08 लाख रुपये का लगाया जुर्माना
मीना देवी इंटर कॉलेज नगला भूड़ में यातायात जागरुकता गोष्ठी का आयोजन किया गया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 8:49 PM IST
कासगंज : जनपद में 'यातायात माह नवंबर-2026' मनाया जा रहा है, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. शुक्रवार को सघन चेकिंग अभियान में 280 वाहनों के चालान काटे गए और उन पर 5 लाख 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
इस चेकिंग अभियान के दौरान चांडी तिराहा और राजकोल्ड तिराहा पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की. पुलिस ने तेज रफ्तार की वजह से 85 वाहन, प्रेशर हॉर्न पर 6, मॉडिफाइड साइलेंसर वाले दो, प्रदूषण के नियम तोड़ने पर दो और नशे की हालत में वाहन चलाने पर तीन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई. इसी तरह बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, तीन सवारी, गलत दिशा में वाहन चलाने और मोबाइल फोन का उपयोग करने वालों पर भी शिकंजा कसा गया.
इसके अलावा, मीना देवी इंटर कॉलेज नगला भूड़ में यातायात जागरुकता गोष्ठी का आयोजन किया गया. इस दौरान प्रभारी यातायात लक्ष्मण सिंह ने छात्र-छात्राओं और विद्यालय स्टाफ को यातायात नियमों की जानकारी दी. कार्यक्रम में बच्चों को हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व, कम उम्र में वाहन न चलाने, नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया. गोष्ठी के अंत में सभी को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई.
यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि यातायात विभाग और पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. इसी तरह चेकिंग अभियान और जागरूकता कार्यक्रम भी निरंतर चलाए जाते रहेंगे.
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