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रोहतक में सांपला फ्लाईओवर के नीचे 280 किलो गांजा बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

सांपला फ्लाईओवर के नीचे 280 किलो गांजा बरामद ( ETV Bharat )

रोहतक: हरियाणा के रोहतक पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है. CIA-1 की टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सांपला फ्लाईओवर के नीचे से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है. अपराध जांच शाखा रोहतक के एएसआई विनोद कुमार ने बताया कि बरामद गांजे का वजन करीब 280 किलो है, जिसकी कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपये है. मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. नशे की बड़ी खेप की मिली थी सूचनाः CIA-1 में तैनात विनोद कुमार ने बताया कि "पुलिस को सूचना मिली थी कि नशे की बड़ी खेप लेकर कुछ लोग सांपला क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने कार्रवाई की योजना तैयार की और सांपला फ्लाईओवर के नीचे रात करीब 11 बजे से निगरानी शुरू कर दी. डेढ़ करोड़ रुपये का गांजा बरामद (ETV Bharat)