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28 साल बाद पुलिस के हत्‍थे चढ़ा पुलिसकर्मी का हत्यारोपित, डॉ. झटका बनकर मध्य प्रदेश में काट रहा था जिंदगी

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करीब 28 वर्षों से फरार चल रहे एक कुख्यात घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी हरियाणा पुलिस के जवान की हत्या, हत्या के प्रयास के कई मामलों और पुलिस हिरासत से हथकड़ी समेत फरार होने जैसी सनसनीखेज वारदातों में वांछित था. लंबे समय तक पहचान बदलकर मध्य प्रदेश में रह रहे इस आरोपी को बहुराज्यीय अभियान के बाद गिरफ्तार किया गया.

क्राइम ब्रांच के डीसीपी चंदर कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजिंदर बैरागी उर्फ राजिंदर सिंह यादव उर्फ डॉ. झटका (53) के रूप में हुई है. वह वर्ष 1998 में हरियाणा पुलिस के जवान जय भगवान की हत्या के मामले में वांछित था. आरोपी दिल्ली और हरियाणा में हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर मामलों में घोषित अपराधी था और करीब 28 वर्षों से कानून की आंखों में धूल झोंक रहा था.

1999 में पुलिस हिरासत से हुआ था फरार

डीसीपी ने बताया कि वर्ष 1999 में आरोपी को गाजियाबाद जेल से सोनीपत कोर्ट ले जाया जा रहा था. इसी दौरान गन्नौर रेलवे स्टेशन के पास वह हथकड़ी समेत यूपी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था. इसके बाद उसने अपना नाम बदल लिया और वर्षों तक पुलिस की पकड़ से दूर रहा.कबड्डी खिलाड़ी से बना अपराधीपूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह पहले कबड्डी खिलाड़ी था, लेकिन आपराधिक तत्वों के संपर्क में आने के बाद अपराध की दुनिया में उतर गया. 10 मई 1998 को सोनीपत के गांव सैयां खेड़ा में एक शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में उसने अपने साथियों के साथ अंधाधुंध फायरिंग की थी. इस घटना में हरियाणा पुलिस के जवान जय भगवान की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था.