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28 साल बाद पुलिस के हत्‍थे चढ़ा पुलिसकर्मी का हत्यारोपित, डॉ. झटका बनकर मध्य प्रदेश में काट रहा था जिंदगी

करीब 28 वर्षों से फरार चल रहे एक कुख्यात घोषित अपराधी को बहुराज्यीय अभियान के बाद गिरफ्तार किया गया.

28 Years on the Run: Delhi Police Arrests Murder Accused Living as 'Dr Jhatka' in MP
28 साल से फरार घोषित अपराधी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 6, 2026 at 12:31 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करीब 28 वर्षों से फरार चल रहे एक कुख्यात घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी हरियाणा पुलिस के जवान की हत्या, हत्या के प्रयास के कई मामलों और पुलिस हिरासत से हथकड़ी समेत फरार होने जैसी सनसनीखेज वारदातों में वांछित था. लंबे समय तक पहचान बदलकर मध्य प्रदेश में रह रहे इस आरोपी को बहुराज्यीय अभियान के बाद गिरफ्तार किया गया.

क्राइम ब्रांच के डीसीपी चंदर कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजिंदर बैरागी उर्फ राजिंदर सिंह यादव उर्फ डॉ. झटका (53) के रूप में हुई है. वह वर्ष 1998 में हरियाणा पुलिस के जवान जय भगवान की हत्या के मामले में वांछित था. आरोपी दिल्ली और हरियाणा में हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर मामलों में घोषित अपराधी था और करीब 28 वर्षों से कानून की आंखों में धूल झोंक रहा था.

1999 में पुलिस हिरासत से हुआ था फरार

डीसीपी ने बताया कि वर्ष 1999 में आरोपी को गाजियाबाद जेल से सोनीपत कोर्ट ले जाया जा रहा था. इसी दौरान गन्नौर रेलवे स्टेशन के पास वह हथकड़ी समेत यूपी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था. इसके बाद उसने अपना नाम बदल लिया और वर्षों तक पुलिस की पकड़ से दूर रहा.कबड्डी खिलाड़ी से बना अपराधीपूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह पहले कबड्डी खिलाड़ी था, लेकिन आपराधिक तत्वों के संपर्क में आने के बाद अपराध की दुनिया में उतर गया. 10 मई 1998 को सोनीपत के गांव सैयां खेड़ा में एक शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में उसने अपने साथियों के साथ अंधाधुंध फायरिंग की थी. इस घटना में हरियाणा पुलिस के जवान जय भगवान की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था.

डॉक्टर और प्रॉपर्टी डीलर बन गया

पुलिस जांच में सामने आया कि फरार आरोपी पहले महाराष्ट्र के कोलाबा में शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में रहा. बाद में वह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के मुंगावली में बस गया, जहां उसने राजेंद्र सिंह यादव नाम से नई पहचान बनाई. उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और डोमिसाइल जैसे दस्तावेज भी बनवा लिए. वह स्थानीय लोगों के बीच डॉ. झटका' के नाम से छोटा क्लीनिक चलाने के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करने लगा. वर्ष 2003 में उसने शादी की और उसके दो बच्चे हैं.

डीसीपी चंदर कुमार सिंह ने बताया कि क्राइम ब्रांच की नॉर्दर्न रेंज-1 टीम लंबे समय से पुराने घोषित अपराधियों की तलाश में अभियान चला रही थी. मानवीय खुफिया जानकारी और तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपी की असली पहचान और लोकेशन की पुष्टि की गई. इसके बाद मध्य प्रदेश के मुंगावली में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया.

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