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28 वर्ष की उम्र में 9वां प्रसव, वजन महज 38 किलो: घर से दो बच्चे लापता, पौड़ी डीएम ने बिठाई जांच

28 वर्ष की उम्र में 9वां प्रसव ( PHOTO-ETV Bharat )

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के कल्जीखाल विकासखंड के एक गांव की 28 वर्षीय महिला का 9वां प्रसव होने का मामला सामने आया है. खास बात है इनमें 7 प्रसव बिना स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में आए घर पर हुए हैं. इन 7 प्रसव में परिवार ने किसी भी तरह की स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य सहायता नहीं ली. लेकिन 9वें प्रसव के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने पर मामला प्रशासन के संज्ञान में आया. अब मामले में नया मोड़ यह है कि प्रशासन की जांच में पूर्व में हुए दो बच्चे घर से मिसिंग बताए गए हैं.

पौड़ी के कल्जीखाल में 28 वर्षीय महिला द्वारा 14 साल की शादी में 9 प्रसव की जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ स्वास्थ्य, पोषण, जागरूकता और सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. लगातार गर्भधारण और पर्याप्त पोषण नहीं मिलने के कारण महिला का शरीर बेहद कमजोर हो गया है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महिला में खून और पोषक तत्वों की भारी कमी है. वहीं, प्रसव के बाद उसकी शारीरिक स्थिति के साथ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई गई है.