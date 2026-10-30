कासगंज में डेंगू बुखार से 28 वर्षीय युवक की मौत, परिवार में कोहराम
28 साल के जवान बेटे की मौत से परिवार समेत गांव में शोक की लहर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 8:38 PM IST
कासगंज: जनपद के ढोलना थाना क्षेत्र के इटऊआ में डेंगू का कहर लगातार जारी है. इटऊआ निवासी हिम्मत सिंह पुत्र गीतम सिंह, उम्र 28 वर्ष की डेंगू बुखार से शुक्रवार को मौत हो गई, परिजनों ने बताया कि हिम्मत को लगभग छः दिन से बुखार आ रहा था. परिजन उसका इलाज कमला हॉस्पिटल में करा रहे थे.
बुधवार को अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ गई. डॉक्टर अनुपम ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत अलीगढ़ रेफर कर दिया. परिजन आनन-फानन में हिम्मत सिंह अलीगढ़ ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया. युवक की मौत के बाद परिजन शव को वापस घर ले आए.
28 साल के जवान बेटे की मौत से परिवार समेत गांव में शोक की लहर है. पत्नी पिंकी ने बताया कि मेरी हिम्मत के साथ आठ साल पहले सादी हुई थी. मेरे तीन बच्चे हैं. सबसे बड़ी बेटी कीर्तिका है और दो छोटे बेटे हैं. बड़ा विवेक और छोटा उदय है. सभी के सर से पिता का उठ गया है.
वहीं इस मामले में शुक्रवार को कासगंज सीएमओ अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इटऊआ गांव में डेंगू बुखार से एक युवक की मौत हुई है और कई लोग बुखार से पीड़ित बताए गए जा रहे हैं. युवक की मौत की जांच के लिए इटऊआ गांव में डॉक्टरों की टीम भेजी गई थी, प्रारम्भिक जांच में सामने आया है कि युवक को अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था, जिससे उसकी मौत हो गई है, सभी बीमारों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम नजर बनाई हुई है.
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मलेरिया, डेंगू सहित अन्य वेक्टर जनित बीमारियों की जांच के लिए तत्काल स्लाइड भी तैयार की है. अधिकारियों ने ग्रामीणों को घरों के आसपास साफ-सफाई रखने, पानी जमा न होने देने और बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा लेने से मना किया है.
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