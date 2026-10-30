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कासगंज में डेंगू बुखार से 28 वर्षीय युवक की मौत, परिवार में कोहराम

कासगंज में डेंगू से युवक की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

कासगंज: जनपद के ढोलना थाना क्षेत्र के इटऊआ में डेंगू का कहर लगातार जारी है. इटऊआ निवासी हिम्मत सिंह पुत्र गीतम सिंह, उम्र 28 वर्ष की डेंगू बुखार से शुक्रवार को मौत हो गई, परिजनों ने बताया कि हिम्मत को लगभग छः दिन से बुखार आ रहा था. परिजन उसका इलाज कमला हॉस्पिटल में करा रहे थे.