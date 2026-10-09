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सहारनपुर में 28 मीट विक्रेताओं पर एक्शन, बिना लाइसेंस मीट बेचने और खुले में गंदगी फेंकने का आरोप

सहारनपुर में 28 मीट विक्रेताओं पर एक्शन ( Photo credit: ETV Bharat )

सहारनपुर : आगामी नवरात्रि पर्व और मां शाकुम्भरी देवी मेले के मद्देनजर शुकवार को विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया. इसके तहत थाना मिर्जापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस या अनुमति के मीट बेचने के आरोप में 28 विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं. पुलिस के मुताबिक, गंदगी व संक्रमण की आशंका और शांति व्यवस्था को देखते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई है.

सीओ बेहट शशि प्रकाश शर्मा ने बताया कि संबंधित विक्रेता अपनी दुकानों पर बिना लाइसेंस या अनुमति के मीट बेच रहे थे. इसके अलावा मीट काटने के बाद निकलने वाली गंदगी और अपशिष्ट को खुले में रास्ते पर फेंका जा रहा था. इससे आस-पास के इलाके में गंदगी फैलने और संक्रमण की आशंका बनी हुई थी.