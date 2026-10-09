सहारनपुर में 28 मीट विक्रेताओं पर एक्शन, बिना लाइसेंस मीट बेचने और खुले में गंदगी फेंकने का आरोप
सीओ बेहट शशि प्रकाश शर्मा ने शुक्रवार को दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 10:51 PM IST
सहारनपुर : आगामी नवरात्रि पर्व और मां शाकुम्भरी देवी मेले के मद्देनजर शुकवार को विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया. इसके तहत थाना मिर्जापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस या अनुमति के मीट बेचने के आरोप में 28 विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं. पुलिस के मुताबिक, गंदगी व संक्रमण की आशंका और शांति व्यवस्था को देखते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई है.
सीओ बेहट शशि प्रकाश शर्मा ने बताया कि संबंधित विक्रेता अपनी दुकानों पर बिना लाइसेंस या अनुमति के मीट बेच रहे थे. इसके अलावा मीट काटने के बाद निकलने वाली गंदगी और अपशिष्ट को खुले में रास्ते पर फेंका जा रहा था. इससे आस-पास के इलाके में गंदगी फैलने और संक्रमण की आशंका बनी हुई थी.
#SaharanpurPolice #PoliceAction #GoodWorkUpp #बाईट ➡️#थाना_मिर्जापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: बिना लाइसेंस मुर्गा मीट की बिक्री करने वाले 28 विक्रेताओं को गिरफ्तार कर की गई वैधानिक कार्रवाई। ✅जिसके सम्बन्ध में #CO_BEHAT द्वारा दी गई बाईट @Uppolice @adgzonemeerut @digsaharanpur— Saharanpur Police (@saharanpurpol) October 9, 2026
उन्होंने बताया कि ऐसी गतिविधियों से स्थानीय लोगों के बीच वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न होने और शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी. इसको ध्यान में रखते हुए अभियान चलाकर कार्रवाई की गई.
पुलिस की ओर से जारी आरोपियों की सूची के मुताबिक, ग्राम फैजाबाद के 15 विक्रेता कार्रवाई की जद में आए हैं. इनके अलावा बादशाहीबाग, आलमपुर, रायपुर, अलीपुरा, समसपुर नौगावा, शाहपुर गाड़ा, ढाबा, खैरी और कासमपुर के निवासी भी शामिल हैं.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नवरात्रि पर्व और मां शाकुम्भरी देवी मेले के दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चेकिंग और निगरानी की जा रही है. बिना आवश्यक लाइसेंस या अनुमति के मीट की बिक्री तथा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने स्पष्ट किया कि दर्ज मामलों में आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी है. पुलिस के अनुसार, 8 अक्टूबर 2026 को चलाए गए अभियान के दौरान 28 विक्रेताओं के खिलाफ चार अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए.
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