15 साल पुराने मामले में मुलायम सिंह यादव के समधी और दामाद समेत 28 नेता बरी

फिरोजाबाद में 28 नेताओं को एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया. ( ETV Bharat )

पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और जिले के एमपी-एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान बचाव पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें दी गयीं.

पुलिस का आरोप था कि मुख्यालय के पास थाना मटसैना क्षेत्र में पूर्व विधायक हरिओम यादव ने बस रुकवा दी और पुलिस बल के साथ हाथापाई व अभद्रता की साथ ही सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया था. इस घटना के बाद पुलिस ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

प्रदर्शन के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बस के जरिए दबरई स्थित पुलिस मुख्यालय लाया जा रहा था.

अधिवक्ता अब्दुल नगीन खान के मुताबिक मामला 7 मार्च 2011 का है. उस समय शिकोहाबाद में तत्कालीन बसपा सरकार के विरोध में पूर्व विधायक हरिओम यादव के नेतृत्व में लगभग 150 समाजवादी कार्यकर्ता धरना-प्रदर्शन कर रहे थे.

बरी किए गए नेताओं में पूर्व विधायक हरिओम यादव, नेताजी मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश प्रताप सिंह, पूर्व विधायक अजीम भाई समेत कई प्रमुख नाम शामिल हैं.

एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 28 नेताओं को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

फिरोजाबाद : यूपी के फिरोजाबाद जिले में साल 2011 में तत्कालीन बसपा सरकार के खिलाफ हुए समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प और अभद्रता के मामले में जनपद के कई बड़े नेताओं को बड़ी राहत मिली है.

अब्दुल नगीन खान ने बताया कि घटना को पुलिस ने मटसेना क्षेत्र में होना बताया लेकिन मुकदमा शिकोहाबाद में दर्ज हुआ, जो घटना के प्रति संदेश पैदा करता है. उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल हुई. उसमें 20 गवाहों के नाम थे, जबकि पुलिस ने कोर्ट में केवल 11 गवाह पेश किए. पुलिस के साथ मारपीट हुई, तो किसी का डॉक्टरी परीक्षण नहीं हुआ. तोड़फोड़ हुई तो टूटा समान कहाँ गया.

अधिवक्ता अब्दुल नगीन खान ने बताया कि अभियोजन पक्ष इन सब के जबाब नहीं दे सका तब कोर्ट ने इस घटना में शामिल इन नेताओं को बरी किया है.

किन-किन नेताओं को मिली राहत?

एमपी-एमएलए कोर्ट ने जिन 28 नेताओं को बरी किया है, उनमें हरिओम यादव, प्रदीप कुमार, गणेश कुमार, तेजपाल सिंह, विकास, रजनीश कुमार, फौरन सिंह, दिवस उर्फ दीपा, मनोज कुमार, मुस्तकीम, रामरतन, भूपेन्द्र कुमार, चन्द्रकान्त, अजीम भाई, मनोज कुमार गुप्ता, मकरन्द सिंह, सोनवीर, अनुजेश प्रताप सिंह, आदेश, अवधेश, प्रमोद कुमार, सुशील कुमार, ऋषि कुमार, रामनरेश, भूपेन्द्र, बालिस्टर, शैलेंद्र कुमार एवं तेजपाल शामिल हैं.

हरिओम यादव फिलहाल बीजेपी में हैं और सिरसागंज से पूर्व विधायक भी रह चुके है. हरिओम यादव की भतीजी निर्मला की शादी नेताजी मुलायम सिंह यादव के भतीजे रणवीर सिंह के साथ हुयी थी. इस रिश्ते से वह मुलायम सिंह यादव के समधी लगते है.

नेताजी मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश प्रताप सिंह. (ETV Bharat)

अनुजेश प्रताप सिंह की पत्नी संध्या यादव मुलायम सिंह यादव की भतीजी हैं. इस नाते से अनुजेश, नेताजी के दामाद लगते है. करीब 15 साल तक चले इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका. इसी आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया.

यह मामला उस दौर का है जब प्रदेश में बसपा की सरकार थी और विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ आंदोलनरत थी. ऐसे में इस फैसले को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बरी हुए नेताओं में कई प्रभावशाली चेहरे शामिल हैं.

पूर्व विधायक अजीम भाई. (ETV Bharat)

फिलहाल, कोर्ट के इस निर्णय के बाद सपा नेताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल है. बरी हुए पूर्व विधायक अजीम भाई ने कहा है कि तत्कालीन सरकार ने राजनीतिक द्वेषवश यह मुकदमा लिखाया था, जिसमें हमें न्याय मिला है.

