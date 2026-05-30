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कुरुक्षेत्र को मिली 28 KM बाईपास की सौगात, जाम से मिलेगी राहत, पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बूस्ट

केंद्र ने कुरुक्षेत्र के 28 किलोमीटर लंबे बाईपास को मंजूरी दे दी है. इससे जाम कम होगा और पर्यटन बढ़ेगा.

KURUKSHETRA BYPASS PROJECT
कुरुक्षेत्र को मिली 28 KM बाईपास की सौगात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 30, 2026 at 11:43 AM IST

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कुरुक्षेत्र: लंबे समय से बाईपास की मांग कर रहे कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने कुरुक्षेत्र बाईपास परियोजना को मंजूरी दे दी है. इस स्वीकृति के साथ ही शहर में वर्षों से चली आ रही ट्रैफिक और जाम की समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठ गया है. परियोजना को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया.

28 किलोमीटर लंबा होगा बाईपास: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि, "केंद्र सरकार ने लगभग 28 किलोमीटर लंबे बाईपास को मंजूरी दी है. कुरुक्षेत्र को लगभग 28 किलोमीटर लंबी बाईपास परियोजना की सौगात मिली है. यह बाईपास ज्योतिसर के पास इंदबरी से शुरू होकर SH-6, MDR-119, किर्मच रोड, अमीन रोड एवं NH-44 को जोड़ता हुआ मथाना (SH-6) पर समाप्त होगा. इस परियोजना से शहर के भीतर वाहनों का दबाव काफी हद तक कम होगी.ठ

पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बूस्ट (ETV Bharat)

ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत: कुरुक्षेत्र हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्गों में शामिल है. रोजाना हजारों वाहन शहर से होकर गुजरते हैं, जिससे पिपली और अन्य क्षेत्रों में जाम की स्थिति बनी रहती है. इस बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि, "इस बाईपास के निर्माण से पिपली क्षेत्र पर ट्रैफिक दबाव कम होगा और शहर को जाम से स्थायी राहत मिलेगी. इसके साथ ही दिल्ली, यमुनानगर, हरिद्वार, पंजाब और कैथल की ओर जाने वाले यात्रियों का सफर भी अधिक सुगम होगा."

पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा: धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी कुरुक्षेत्र में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. बेहतर सड़क संपर्क बनने से पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलने की संभावना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि, "ब्रह्मसरोवर, ज्योतिसर समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी, जिससे पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार को नई दिशा मिलेगी. स्थानीय कारोबारियों को भी इस परियोजना से लाभ मिलेगा."

विकास की प्रतिबद्धता का प्रतीक: मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को राज्य और केंद्र सरकार की विकासोन्मुख सोच का उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि, "यह बाईपास केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि हमारी ट्रिपल इंजन सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है. इस परियोजना के पूरा होने के बाद कुरुक्षेत्र प्रदेश के प्रमुख विकास केंद्रों में और मजबूती से उभरेगा."

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