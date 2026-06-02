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कुरुक्षेत्र में बाइपास के लिए जल्द होगा भूमि अधिग्रहण शुरू, 2072 करोड़ की लागत से बनेगी 27.9 किलोमीटर लंबी सड़क

सुभाष सुधा, पूर्वमंत्री ( ETV Bharat )