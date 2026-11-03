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उत्तराखंड के 28 किसान सेब उत्पादन की आधुनिक तकनीक सीखने हिमाचल हुए रवाना, जानिए क्या है मकसद

उत्तराखंड के किसान हिमाचल हुए रवाना ( फोटो- Agriculture Department )

किसानों का यह दल डॉ. वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौणी (सोलन) में प्रशिक्षण लेगा. प्रशिक्षण के दौरान किसान सेब उत्पादन की आधुनिक तकनीकों जैसे कटाई-छंटाई, फल पौध रोपण, उर्वरक प्रबंधन, जैविक खाद, बडिंग-ग्राफ्टिंग एवं फलों की पैकेजिंग और मार्केटिंग की जानकारी हासिल करेंगे. 'सेब सघन बागवानी प्रशिक्षण' 3 से 7 नवंबर तक चलेगा.