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वाराणसी में 28 विभूतियों को 'रामयणी सम्मान', रामायण रिसर्च काउंसिल की पहल; BHU में आयोजन

वाराणसी: रामायण रिसर्च काउंसिल के तरफ से आयोजित गोस्वामी तुलसीदास जयंती पर चयनित 28 विभूतियों को ‘रामायणी सम्मान’ से सम्मानित किया गया. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र के सहयोग से मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में आयोजित सम्मान समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए शिक्षाविद, संत, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए.

इस अवसर पर रामायण रिसर्च काउंसिल के पदाधिकारियों ने ‘रामायणी सम्मान’ को एक अभियान के रूप में देश के प्रत्येक जिले तक पहुंचाने का संकल्प लिया. समारोह में नैनीताल-उधमसिंह नगर, उत्तराखंड के सांसद एवं रामायण रिसर्च काउंसिल के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि रामायणी सम्मान को एक अभियान के रूप में पूरे देश में आयोजित किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि देश में अनेक ऐसी प्रतिभाएं हैं, जो रामायण साहित्य, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रहित के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं. ऐसी प्रतिभाओं को प्रेरणादायी आदर्श के रूप में समाज के सामने लाना और उन्हें सम्मानित कर प्रोत्साहित करना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके.

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सरगुजा से सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि आज देश में सकारात्मक कार्य करने वालों को निरंतर प्रोत्साहन देना बेहद आवश्यक है. युवाओं और आने वाली पीढ़ी को उचित दिशा देने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि वह अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी ‘रामायणी सम्मान’ आयोजित करने के लिए हरसंभव पहल करेंगे और समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे लोगों को सामने लाने का प्रयास करेंगे.

पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की धरती काशी और गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन जयंती से ‘रामायणी सम्मान’ की शुरुआत होना असाधारण पहल है. उन्होंने कहा कि वह देश में इस मुहिम को आगे बढ़ाने और प्रत्येक जिले से रामायण, भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रहित के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित कर समाज के सामने लाने का प्रयास करेंगे.

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजित चतुर्वेदी ने कहा कि ‘रामायणी सम्मान’ का आयोजन विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है. उन्होंने रामायण रिसर्च काउंसिल की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को रामायण के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा लेनी चाहिए.

‘रामायणी सम्मान’ से सम्मानित लोकप्रिय भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा ने ‘ऐसी लागी लगन’ सहित भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित जनसमुदाय का मन मोह लिया. रामायण रिसर्च काउंसिल के ट्रस्टी एवं ‘रामायणी सम्मान’ के संयोजक देवदत्त शर्मा (सेवानिवृत्त आईएएस) ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, साहित्य, शोध, रामकथा, संगीत एवं सामाजिक जागरण के क्षेत्र में रामायण से प्रेरित उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित करना है.

रामायण रिसर्च काउंसिल की प्रभारी एवं आध्यात्मिक गुरु साध्वी प्रज्ञा भारती ने काउंसिल के तत्वावधान में मां सीता के प्राकट्य क्षेत्र सीतामढ़ी में मां सीता की श्रीभगवती स्वरूप में स्थापना संबंधी संकल्प की चर्चा की. उन्होंने देशभर की मातृशक्ति से मां सीता के लिए एकजुट होने की अपील की. सभागार में उपस्थित लोगों को सीतामढ़ी में मां सीता की महालक्ष्मी स्वरूप में स्थापना के लिए सहयोग का संकल्प दिलाया.