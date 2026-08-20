वाराणसी में 28 विभूतियों को 'रामयणी सम्मान', रामायण रिसर्च काउंसिल की पहल; BHU में आयोजन
रामायण रिसर्च काउंसिल के पदाधिकारियों ने ‘रामायणी सम्मान’ को देश के प्रत्येक जिले तक पहुंचाने का संकल्प लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 10:09 AM IST
वाराणसी: रामायण रिसर्च काउंसिल के तरफ से आयोजित गोस्वामी तुलसीदास जयंती पर चयनित 28 विभूतियों को ‘रामायणी सम्मान’ से सम्मानित किया गया. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र के सहयोग से मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में आयोजित सम्मान समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए शिक्षाविद, संत, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए.
इस अवसर पर रामायण रिसर्च काउंसिल के पदाधिकारियों ने ‘रामायणी सम्मान’ को एक अभियान के रूप में देश के प्रत्येक जिले तक पहुंचाने का संकल्प लिया. समारोह में नैनीताल-उधमसिंह नगर, उत्तराखंड के सांसद एवं रामायण रिसर्च काउंसिल के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि रामायणी सम्मान को एक अभियान के रूप में पूरे देश में आयोजित किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि देश में अनेक ऐसी प्रतिभाएं हैं, जो रामायण साहित्य, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रहित के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं. ऐसी प्रतिभाओं को प्रेरणादायी आदर्श के रूप में समाज के सामने लाना और उन्हें सम्मानित कर प्रोत्साहित करना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके.
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सरगुजा से सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि आज देश में सकारात्मक कार्य करने वालों को निरंतर प्रोत्साहन देना बेहद आवश्यक है. युवाओं और आने वाली पीढ़ी को उचित दिशा देने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि वह अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी ‘रामायणी सम्मान’ आयोजित करने के लिए हरसंभव पहल करेंगे और समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे लोगों को सामने लाने का प्रयास करेंगे.
पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की धरती काशी और गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन जयंती से ‘रामायणी सम्मान’ की शुरुआत होना असाधारण पहल है. उन्होंने कहा कि वह देश में इस मुहिम को आगे बढ़ाने और प्रत्येक जिले से रामायण, भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रहित के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित कर समाज के सामने लाने का प्रयास करेंगे.
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजित चतुर्वेदी ने कहा कि ‘रामायणी सम्मान’ का आयोजन विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है. उन्होंने रामायण रिसर्च काउंसिल की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को रामायण के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा लेनी चाहिए.
‘रामायणी सम्मान’ से सम्मानित लोकप्रिय भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा ने ‘ऐसी लागी लगन’ सहित भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित जनसमुदाय का मन मोह लिया. रामायण रिसर्च काउंसिल के ट्रस्टी एवं ‘रामायणी सम्मान’ के संयोजक देवदत्त शर्मा (सेवानिवृत्त आईएएस) ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, साहित्य, शोध, रामकथा, संगीत एवं सामाजिक जागरण के क्षेत्र में रामायण से प्रेरित उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित करना है.
रामायण रिसर्च काउंसिल की प्रभारी एवं आध्यात्मिक गुरु साध्वी प्रज्ञा भारती ने काउंसिल के तत्वावधान में मां सीता के प्राकट्य क्षेत्र सीतामढ़ी में मां सीता की श्रीभगवती स्वरूप में स्थापना संबंधी संकल्प की चर्चा की. उन्होंने देशभर की मातृशक्ति से मां सीता के लिए एकजुट होने की अपील की. सभागार में उपस्थित लोगों को सीतामढ़ी में मां सीता की महालक्ष्मी स्वरूप में स्थापना के लिए सहयोग का संकल्प दिलाया.
अजय भट्ट ने रामायण रिसर्च काउंसिल की विभिन्न पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि काउंसिल ने प्रभु श्रीराम के मानव कल्याण के संदेशों को प्रसारित करने के उद्देश्य से कोरोना काल में देशभर में डिजिटल रामलीला का मंचन कराया. अयोध्या में प्रभु श्रीरामलला के मंदिर के संघर्ष पर आधारित 1250 पृष्ठों के ग्रंथ ‘श्रीरामलला मन से मंदिर तक’ का भी निर्माण कराया गया है.
उन्होंने कहा कि देवभाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पाक्षिक पत्रिका ‘रामायण वार्ता’ का सतत प्रकाशन किया जा रहा है. वहीं, मां सीता के प्राकट्य क्षेत्र सीतामढ़ी में काउंसिल के निरंतर प्रयासों को देखते हुए बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ने सीतामढ़ी के अति प्राचीन श्रीरामजानकी स्थान पर, जो पुनौरा धाम से लगभग तीन किलोमीटर दूर है, काउंसिल को 12 एकड़ भूमि आवंटित की है.
इस स्थान पर काउंसिल द्वारा 51 शक्तिपीठों से मिट्टी एवं ज्योत लाकर अखंड ज्योत की स्थापना के साथ चतुर्भुजा महालक्ष्मी जी की स्थापना का संकल्प लिया गया है. 25 अप्रैल 2026 को यहां स्थित प्राचीन मठ के जीर्णोद्धार के शिलापूजन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे थे. 29 जुलाई 2026 को मठ के जीर्णोद्धार का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है.
इस कार्य से देश-विदेश के सनातनियों को जोड़ने का आह्वान किया जा रहा है, ताकि सीतामढ़ी में विश्व नारी शक्ति केंद्र की स्थापना कर सीता जी के आदर्शों को व्यापक रूप से स्थापित किया जा सके.
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रो. शरदिन्दु कुमार तिवारी ने कार्यक्रम के प्रारंभ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं भारत अध्ययन केंद्र की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत किया. रामायण रिसर्च काउंसिल के प्रयासों की सराहना की. बीएचयू कला संकाय की डीन प्रो. सुषमा घिल्डियाल ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण से इस पवित्र ‘रामायणी सम्मान’ की शुरुआत होना सुखद एवं गौरवपूर्ण क्षण है.
इन विशिष्ट जनों को मिला ‘रामायणी सम्मान’: अनूप जलोटा (भजन सम्राट), अनुराधा पौडवाल (मुंबई), आरके सिन्हा (बिहार), किशोर कुणाल (पटना, मरणोपरांत), डॉ. अर्चना प्रकाश (लखनऊ), भगवान दास (नई दिल्ली), डॉ. उदय प्रताप सिंह (वाराणसी), डॉ. अवधी हरि (लखनऊ), योगेश्वर प्रसाद देवरानी (नैनीताल), आदित्य जैन (नीमच, मध्य प्रदेश), अभय माणके (इंदौर), संत हरिओम (हाथरस), नरेंद्रनाथ गगन (बिहार), योगेश चंद्र शर्मा योगी (आगरा), संजीव कुमार (बिहार), डॉ. आशा ओझा (बिहार), मद्रुल्ला प्रफुल्ला (आंध्र प्रदेश), विनोद कुमार तिवारी (झारखंड), डॉ. चंद्र प्रभा मदान (हरियाणा), आचार्य संतोष पांडेय (राजस्थान), अजय याग्निक (दिल्ली), विंध्याचल मणि त्रिपाठी (उत्तर प्रदेश), राजराधे कृष्ण शर्मा (महाराष्ट्र), प्रेम प्रकाश दुबे (महाराष्ट्र), त्रिलोकी नाथ पांडेय (उत्तर प्रदेश), रामधनी द्विवेदी (उत्तर प्रदेश), डॉ. रविशंकर पांडेय (उत्तर प्रदेश) एवं रेखा मेहरा (नई दिल्ली) को यह पुरस्कार दिया गया.
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