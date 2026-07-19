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लखनऊ अग्निकांड के 28 दिन बाद भी आरोपी पुलिस पकड़ से दूर; अग्रिम जमानत याचिका खारिज

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पेपर लीक मामले में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी.

लखनऊ अग्निकांड के 28 दिन बाद भी आरोपी पुलिस पकड़ से दूर.
लखनऊ अग्निकांड के 28 दिन बाद भी आरोपी पुलिस पकड़ से दूर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 11:00 AM IST

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लखनऊ: अलीगंज अग्निकांड में पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. वहीं, एक आरोपी और बिल्डिंग पार्टनर सुरेंद्र प्रसाद शुक्ला अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. हादसे के 28 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी न होना कई सवाल खड़े कर रहा है. इस बीच अदालत ने भी उसे राहत देने से इंकार करते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

अलीगंज की जिस इमारत में भीषण आग लगने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, उस भवन के सहस्वामियों में सुरेंद्र शुक्ला का भी नाम है. पुलिस ने उसे इस मामले में आरोपी बनाया है. घटना के बाद से ही वह फरार है. पुलिस ने उसकी तलाश में कई जगह दबिश दी और 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है.

जानकारी के मुताबिक, सुरेंद्र शुक्ला ने चुपचाप अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. जिला जज मलखान सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी गई. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामला बेहद गंभीर है.

रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया आरोपी की भूमिका की ओर इशारा करती है. जिस भवन में हादसा हुआ, वहां आवश्यक कानूनी मंजूरियों और सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर भी गंभीर सवाल हैं. ऐसे में अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता.

पुलिस ने इस मामले में भवन के सह-स्वामी वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, पेट शॉप संचालक रामकृष्ण उपाध्याय, गेमिंग एवं एनीमेशन स्टूडियो संचालक तुषांक कृष्ण जायसवाल और नेटवर्किंग का काम देखने वाले सुरेश कुमार साहू को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. सुरेंद्र शुक्ला अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर है.

सुरेंद्र शुक्ला का नाम पहले भी कई मामलों में सामने आ चुका है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पेपर लीक मामले में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. हालांकि, उस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई या अंतिम रिपोर्ट लगाई गई, इसकी आधिकारिक जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा लखनऊ में जमीन से जुड़े कई विवादों में भी उसका नाम समय-समय पर चर्चा में रहा है.

जॉइंट पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) बबलू कुमार ने बताया कि अलीगंज अग्निकांड के आरोपी सुरेंद्र शुक्ला की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

जांच के दौरान सामने आया है कि सुरेंद्र शुक्ला भी संबंधित बिल्डिंग के मालिकों में शामिल है. ऐसे में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर उसके खिलाफ भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

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