28 अरब 'राम' नाम लिखी कॉपियां चेन्नई से अयोध्या पहुंचीं; अंतरराष्ट्रीय राम नाम बैंक में जमा कराई गईं

अंतरराष्ट्रीय राम नाम बैंक के मैनेजर पुनीत राम दास ने बताया कि बैंक में 17 हजार करोड़ सीता-राम नाप जप जमा हो चुका है.

28 अरब 'राम' नाम लिखी कॉपियां चेन्नई से अयोध्या पहुंचीं.
28 अरब 'राम' नाम लिखी कॉपियां चेन्नई से अयोध्या पहुंचीं. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 8:02 AM IST

अयोध्या: 28 अरब 'राम' नाम लिखी कॉपियों की खेप चेन्नई से अयोध्या पहुंची. इन्हें मणिराम दास छावनी स्थित अंतरराष्ट्रीय श्रीराम नाम बैंक में जमा कराया जाएगा. कॉपियों को वाल्मीकि भवन सभागार में संरक्षित किया गया है.

अंतरराष्ट्रीय राम नाम बैंक के मैनेजर पुनीत राम दास ने बताया कि चेन्नई में श्री भक्त वरद आंजनेय सेवा सत्संग द्वारा इन पुस्तिका को भक्तों द्वारा लिखे जाने के बाद राम नाम लिखित समर्पण महोत्सव के तहत जमा किया गया है. 50 वर्ष पहले खोले गए राम नाम बैंक में अब तक 17 हजार करोड़ राम नाम जप जमा हो चुका है.

अयोध्या में भक्तों की भीड़: श्रीराम जन्म भूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने और शिखर पर ध्वज स्थापना के बाद रोजाना लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं. देश के अलग-अलग कोने से भक्त अपनी आस्था प्रदर्शित कर रहे हैं. इसी क्रम में 28 अरब राम नाम वाली कॉपियां अयोध्या पहुंची हैं.

अब मंदिर निर्माण के बाद इसकी संख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है. संतों की मान्यता रही है, कि धर्म स्थापना के लिए भगवान के नाम का ही सहारा है. इसके लिए अयोध्या से प्रारंभ हुए अंतरराष्ट्रीय राम नाम बैंक की शाखाएं विदेशों तक खोली जा चुकी हैं.

देश-विदेश में शाखाएं: अंतरराष्ट्रीय राम नाम बैंक के मैनेजर पुनीत राम दास ने बताया कि मणिराम दास छावनी में स्थित राम नाम बैंक में अब तक 17 हजार करोड़ सीता राम नाप जप जमा हो चुका है. इसके लिए देश विदेश में शाखाओं को खेले जाने की प्रक्रिया जारी है. अभी तक 13 शाखाएं खुल चुकी हैं.

इसके माध्यम से प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में राम नाम जप लिखित पुस्तिकाएं शाखाओं के माध्यम से जमा की जा रही हैं. इसी कड़ी में चेन्नई से राम नाम लिखी कॉपियों को लेकर ट्रक अयोध्या पहुंचा है.

भारत के साथ ही नेपाल में 3, कनाडा में 1, अमेरिका में 1 और फिजी में भी राम नाम बैंक की शाखा खोली गई है. प्रवासी लोग उन बैंकों में राम नाम लिखी कॉपियां जमा करते हैं. भक्तों की भावना है, कि राम नाम जप लिखने से असीम शांति मिलती है.

