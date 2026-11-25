ETV Bharat / state

यूपी में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, एक साथ 28 ASP के कार्यक्षेत्र बदले, 10 आईपीएस और 18 पीपीएस अधिकारियों का तबादला

28 ASP का तबादला ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है. यूपी पुलिस विभाग में एक साथ 28 अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) स्तर के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. शासन की ओर से जारी सूची के मुताबिक ट्रांसफर लिस्ट में 10 आईपीएस और 18 पीपीएस अधिकारी शामिल हैं. जारी सूची के अनुसार 2020, 2021 और 2022 बैच के आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई है.

ट्रांसफर सूची 1 (Photo Credit; ETV Bharat) 10 IPS के ट्रांसफर