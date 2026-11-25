यूपी में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, एक साथ 28 ASP के कार्यक्षेत्र बदले, 10 आईपीएस और 18 पीपीएस अधिकारियों का तबादला
2020, 2021 और 2022 बैच के आईपीएस अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 1:30 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है. यूपी पुलिस विभाग में एक साथ 28 अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) स्तर के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. शासन की ओर से जारी सूची के मुताबिक ट्रांसफर लिस्ट में 10 आईपीएस और 18 पीपीएस अधिकारी शामिल हैं. जारी सूची के अनुसार 2020, 2021 और 2022 बैच के आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई है.
10 IPS के ट्रांसफर
2020 बैच के आईपीएस अधिकारी पुनीत द्विवेदी, नीतू, शिवा सिंह और अमित कुमावत के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. वहीं 2021 बैच के आईपीएस अधिकारियों में किरन यादव, पुष्कर वर्मा, आदित्य, शैव्या गोयल और भवरे दीक्षा अरुण का भी तबादला किया गया है. वहीं, 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी सुश्री मावीस टॉक को भी नई जिम्मेदारी दी गई है.
18 PPS इधर से उधर
आईपीएस अधिकारियों के अलावा 18 पीपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है. इनमें कुमार रणविजय सिंह, अनूप कुमार, देवेंद्र सिंह, इंदु प्रभा सिंह, अतुल कुमार चौबे, ममता कुरील, गिरीश कुमार सिंह, पीयूष कुमार सिंह, अभिषेक तिवारी, नितिन कुमार सिंह, शेष्टा, नवीना शुक्ला, नवीन कुमार सिंह, विभा सिंह, राघवेंद्र कुमार मिश्रा, अरुण कुमार सिंह, हृदेश कटेरिया और पंकज कुमार श्रीवास्तव शामिल हैं. इस फेरबदल के तहत कुल 28 अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
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