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42 फर्में, 330 करोड़ का फर्जी ITC घोटाला: 28 आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे

42 फर्मों का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) विभाग ने जनपद में फर्जी फर्मों के एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है. विभाग ने 42 ऐसी फर्जी फर्में पकड़ी हैं, जिनके जरिए एक साल में 330 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम का बड़ा घोटाला किया गया. इस मामले में एसजीएसटी और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) विभाग की तरफ से अलग-अलग जगह 33 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं. इस मामले में पुलिस अब तक 28 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि 9 मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई है.

42 फर्मों का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर (Video Credit; ETV Bharat) इस मामले में पुलिस के साथ एसजीएसटी और सीजीएसटी की एसआईटी टीम भी छानबीन में जुटी है, जिससे आईटीसी के खेल में लगे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके. पुलिस टीमें आईटीसी क्लेम चोरी के मामलों में आईटीसी ब्लॉकिंग करने के साथ ही रिकवरी कराने में जुटी हैं.

स्टेट जीएसटी के अपर आयुक्त ग्रेड 1 पंकज गांधी ने बताया कि आगरा में पिछले एक साल में बोगस फर्में बनाकर लगभग 330 करोड़ रुपये के आईटीसी चोरी का खुलासा हुआ है, जिसमें 218 करोड़ सेंट्रल जीएसटी और लगभग 110 करोड़ स्टेट जीएसटी में आईटीसी क्लेम की चोरी की गई है. इस मामले में एक साल में 42 बोगस फर्मों के खिलाफ 33 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं. पुलिस अब तक 28 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. उन्होंने बताया कि इसमें जांच का दायरा कथित फर्जी फर्मों से आगे बढ़कर फर्जी बिलिंग और उससे लाभ लेने वालों तक पहुंचने तक का है, जो भी बोगस फर्में जांच के दौरान सामने आ रही हैं. उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं.

नेटवर्क की कमर तोड़ने पर जोर



अपर आयुक्त ग्रेड 1 पंकज गांधी ने यह भी बताया कि जो 42 बोगस फर्में पकड़ी गई हैं. उनमें नौ एसजीएसटी और 33 फर्में सेंट्रल जीएसटी की हैं. इनमें मुकदमे दर्ज कराने के साथ ही सेंट्रल जीएसटी की तरफ से लगभग 12 करोड़ और स्टेट जीएसटी ने 4.63 करोड़ रुपये तक का आईटीसी क्लेम ब्लॉक कराया गया है. 6.43 करोड़ रुपये एसजीएसटी और 1.12 करोड़ रुपये सीजीएसटी की रिकवरी भी की गई है. इस मामले की जांच में सिर्फ आरोपियों तक पहुंचना ही नहीं, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया की पड़ताल करके इस कथित नेटवर्क की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है.

आईटीसी पास ऑन करके बंद कर देते हैं फर्म प्रक्रिया जटिल होने के बाद भी कैसे जीएसटी चोरी का खेल किया गया. इस पर अपर आयुक्त, ग्रेड 1 पंकज गांधी ने बताया कि इसमें अधिकांश फर्में सेंट्रल जीएसटी की होती है. वहां पर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है. जिसमें फर्जी दस्तावेज पर रजिस्ट्रेशन कराकर थोड़े समय के लिए काम करते हैं. फिर तीन से चार माह में आईटीसी पास ऑन करके फर्म बंद कर देते हैं.