एटा के GIC मैदान में सामूहिक विवाह; 279 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ, पहनाई जयमाला
सीडीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल 279 जोड़े शामिल हुए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 5:28 PM IST
एटा : जिले के जीआईसी मैदान में शनिवार को सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया गया. इस मौके पर कुल 279 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे. इनमें 14 अल्पसंख्यक समुदाय के जोड़ों के निकाह की व्यवस्था की गई थी. शासन के निर्देशों के अनुसार सभी जोड़ों के विवाह को व्यवस्थित और गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक नवदंपती के लिए एक लाख रुपये की सहायता राशि का प्रावधान है, इसमें 64 हजार रुपये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में दिए जाते हैं. शेष धनराशि से नवदंपती को गृहस्थी शुरू करने के लिए जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाता है. इसमें दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री शामिल है. आयोजन में नवदंपतियों के साथ पहुंचे उनके परिजनों के लिए भी भोजन और पेयजल की व्यवस्था की गई. सभी को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के साथ लंच पैकेट भी वितरित किए गए.
सीडीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल 279 जोड़े शामिल हुए हैं. इनमें 14 जोड़े अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जिनके निकाह के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है. प्रत्येक जोड़े के लिए व्यक्तिगत रूप से एक-एक पंडित की व्यवस्था की गई है. विवाह स्थल पर जहां वेदी के पास जोड़ों को बैठाया जा रहा है, वहां एक-एक पंडित उपस्थित रहेंगे और शासन के निर्देशानुसार विवाह की रस्में संपन्न कराएंगे.
उन्होंने बताया कि प्रत्येक नवदंपती के लिए शासन की ओर से एक लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है. इसमें 64 हजार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं. शेष धनराशि से उनकी गृहस्थी के उपयोगी सामान की व्यवस्था की गई है. इसमें साड़ी, कपड़े, ब्लाउज, पेटीकोट, कंबल, गद्दे सहित एक नवदंपती के लिए जरूरी अन्य सामान गुणवत्तापूर्ण तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है. कार्यक्रम में शामिल सभी जोड़ों और उनके परिजनों के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की व्यवस्था की गई है. उन्हें लंच पैकेट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
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