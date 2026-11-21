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एटा के GIC मैदान में सामूहिक विवाह; 279 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ, पहनाई जयमाला

एटा के GIC मैदान में सामूहिक विवाह ( Photo credit: ETV Bharat )

एटा : जिले के जीआईसी मैदान में शनिवार को सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया गया. इस मौके पर कुल 279 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे. इनमें 14 अल्पसंख्यक समुदाय के जोड़ों के निकाह की व्यवस्था की गई थी. शासन के निर्देशों के अनुसार सभी जोड़ों के विवाह को व्यवस्थित और गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया.

एटा के GIC मैदान में सामूहिक विवाह (Video credit: ETV Bharat) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक नवदंपती के लिए एक लाख रुपये की सहायता राशि का प्रावधान है, इसमें 64 हजार रुपये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में दिए जाते हैं. शेष धनराशि से नवदंपती को गृहस्थी शुरू करने के लिए जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाता है. इसमें दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री शामिल है. आयोजन में नवदंपतियों के साथ पहुंचे उनके परिजनों के लिए भी भोजन और पेयजल की व्यवस्था की गई. सभी को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के साथ लंच पैकेट भी वितरित किए गए.



