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अजमेर में जल संकट: 311 में से 278 बांध-तालाब खाली, सिर्फ 33 में बचा पानी, मानसून पर टिकी उम्मीद

अजमेर: मानसून से पहले अजमेर जिले के जल संसाधनों की स्थिति चिंताजनक है. जिले के 311 बांध और तालाबों में से केवल 33 में ही पानी बचा है, शेष पूरी तरह खाली हैं. कृषि प्रधान अजमेर में सिंचाई का कोई नहर तंत्र नहीं है. किसान वर्षा और भूजल पर ही निर्भर हैं. जल संसाधन विभाग के अनुसार जिले के 13 बड़े बांधों में से 11 और 35 मध्यम बांधों में से 12 में आंशिक पानी है. आनासागर में 3.43 मीटर, फॉयसागर में 6.38 मीटर और पुष्कर सरोवर में 2.88 मीटर पानी दर्ज किया गया है. अभी तक जिले में 75.50 प्रतिशत प्री मानसून बारिश हुई है.

जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता ओंकार बेरवाल ने बताया कि मानसून को देखते हुए सभी बांधों की पाल और चैनल गेट्स की मरम्मत करवाई जा रही है. आपात स्थिति के लिए टास्क फोर्स और कंट्रोल रूम बनाया गया है. विभाग को उम्मीद है कि अच्छी बारिश से भूजल स्तर में सुधार होगा और किसानों को राहत मिले.

जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता ओंकार बेरवाल (ETV Bharat Ajmer)

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311 बांध और तालाबों की सार-संभाल चुनौती: ग्राम पंचायत में स्थित तालाब और बांध भी गत वर्ष से सिंचाई विभाग के अधीन आ चुके हैं. पूर्व में अजमेर और ब्यावर जिले के बांध और तालाबों की संख्या 54 थी. अब पंचायत राज के अधीन रहे बांध और तालाब सिंचाई विभाग को मिलने के बाद इनकी संख्या अजमेर जिले में 311 हो गई है. ऐसे में विभाग के लिए उनको संभालना मुश्किल हो गया है. वर्ष 2001 में जब पंचायत राज के अधीन आने वाले बांध और तालाब दिए गए थे तो साथ में इनकी देख रेख के लिए कर्मचारी भी जल संसाधन विभाग से पंचायत राज को मिले थे. जून 2025 में पंचायत राज के अधीन बांध और तालाब विभाग को वापस मिले, लेकिन इनकी देख रेख के लिए कर्मचारी वापस नहीं मिले.