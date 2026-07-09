अजमेर में जल संकट: 311 में से 278 बांध-तालाब खाली, सिर्फ 33 में बचा पानी, मानसून पर टिकी उम्मीद
मानसून से पूर्व जल संसाधन विभाग की ओर से अजमेर जिले के बांधों की पाल और चैनल गेट्स की मरम्मत करवाई जा रही है.
Published : July 9, 2026 at 9:10 AM IST|
Updated : July 9, 2026 at 10:00 AM IST
अजमेर: मानसून से पहले अजमेर जिले के जल संसाधनों की स्थिति चिंताजनक है. जिले के 311 बांध और तालाबों में से केवल 33 में ही पानी बचा है, शेष पूरी तरह खाली हैं. कृषि प्रधान अजमेर में सिंचाई का कोई नहर तंत्र नहीं है. किसान वर्षा और भूजल पर ही निर्भर हैं. जल संसाधन विभाग के अनुसार जिले के 13 बड़े बांधों में से 11 और 35 मध्यम बांधों में से 12 में आंशिक पानी है. आनासागर में 3.43 मीटर, फॉयसागर में 6.38 मीटर और पुष्कर सरोवर में 2.88 मीटर पानी दर्ज किया गया है. अभी तक जिले में 75.50 प्रतिशत प्री मानसून बारिश हुई है.
जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता ओंकार बेरवाल ने बताया कि मानसून को देखते हुए सभी बांधों की पाल और चैनल गेट्स की मरम्मत करवाई जा रही है. आपात स्थिति के लिए टास्क फोर्स और कंट्रोल रूम बनाया गया है. विभाग को उम्मीद है कि अच्छी बारिश से भूजल स्तर में सुधार होगा और किसानों को राहत मिले.
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311 बांध और तालाबों की सार-संभाल चुनौती: ग्राम पंचायत में स्थित तालाब और बांध भी गत वर्ष से सिंचाई विभाग के अधीन आ चुके हैं. पूर्व में अजमेर और ब्यावर जिले के बांध और तालाबों की संख्या 54 थी. अब पंचायत राज के अधीन रहे बांध और तालाब सिंचाई विभाग को मिलने के बाद इनकी संख्या अजमेर जिले में 311 हो गई है. ऐसे में विभाग के लिए उनको संभालना मुश्किल हो गया है. वर्ष 2001 में जब पंचायत राज के अधीन आने वाले बांध और तालाब दिए गए थे तो साथ में इनकी देख रेख के लिए कर्मचारी भी जल संसाधन विभाग से पंचायत राज को मिले थे. जून 2025 में पंचायत राज के अधीन बांध और तालाब विभाग को वापस मिले, लेकिन इनकी देख रेख के लिए कर्मचारी वापस नहीं मिले.
जल संसाधन विभाग ने बनाई टॉस्क फोर्स: अधीक्षण अभियंता बेरवाल ने बताया कि जिले में 311 छोटे-बड़े बांध और तालाब हैं. जिले के बड़े 13 बांधों में से 11 में कुछ पानी है. इनसे छोटे स्तर के 35 बांध और तालाबों में से 12 में पानी है, जबकि शेष बांध खाली हैं. गत वर्ष जिले में अच्छी बारिश हुई थी. इस बार भी मानसून से अच्छी बारिश की उम्मीद है. बेरवाल ने बताया कि बड़े और कुछ छोटे बांधों के आसपास के क्षेत्र में सिंचाई के लिए कैनाल सिस्टम है. जहां अच्छी बारिश होने पर मांग के अनुसार किसानों को पानी दिया जाता है. जिले में किसान बारिश पर ही निर्भर हैं. मानसून को देखते हुए बांध और तालाबों की पाल और चैनल गेट्स की मरम्मत की जा रही है. इसके अलावा मिट्टी के कट्टे भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रखवाए गए हैं. साथ ही आपात स्थिति को देखते हुए टास्क फोर्स भी बनाई गई है. कार्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहां जिले भर से वर्षा की सूचनाएं ली जाती हैं. आमजन भी आपात स्थिति में सूचना दे सकते हैं.
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100 एमसीएफटी के लगभग बांध और तालाब की स्थिति ( मीटर में ):-
- लसाडिया बांध - 1.85
- रामसर - 2.01
- मदन सरोवर धनावा - 0.92
- बिसुंदनी बांध - 1.10
- आनासागर - 3.43
- रूपनगढ़ - खाली
- ताज सरोवर अरनिया ( सरवाड़ ) - 0.44
- पारा प्रथम - 0.92
- लोरडी बांध - 0.41
- पारा द्वितीय ( केकड़ी ) - 0.79
- फायसागर - 6.38
- नाहर सागर पिपलाज - खाली
- शिवसागर न्यारा - 3.48
ब्यावर जिले के 100 एमसीएफटी के लगभग तालाब और बांध की स्थिति-:
- फूल सागर जालिया - 1.07
- राजियावास - 4.04
- मकरेड़ा - 2.80
- नारायण सागर खारी - 2.29
- अजमेर में 130 एमसीएफटी बांध और तालाब की स्थिति ( मीटर में )
गोविंदगढ़ - 2.21
- अजगरा - खाली
- बीर - 7.50
- न्यू बरोल - 0.69
- मुंडोती- खाली
- ऊंटडा- खाली
- देह सागर बड़ली - 0.44
- फूल सागर कायड़ - 2.57
- कोडिया सागर - खाली
- विजय सागर फतेहगढ़ - खाली
- अम्बा पूरा बांध - खाली
- गज सागर सरवाड़- खाली
- सिंदूर सागरसरवाड़- खाली
- मानसागर जोताया - खाली
- किशन सागर गोगुंदा - खाली
- बांके सागर सरवाड़ - खाली
- मदन सागर डिडवाड़ा - खाली
- जवाहर सागर सिरोंज- 0.41
- विजय सागर लांबा - खाली
- भीमसागर तिहारी - खाली
- विजय सागर अकोडिया खाली
- गोविंद सागर सरवाड़- खाली
- सुरखेली सागर अराई - खाली
- छोटा तालाब घाट- 1.55
- पुष्कर सरोवर - 2.88
- रणसंबंध नयागांव- खाली
- लाखोलाव टैंक हनुतिया- 1.53
- मगवन्तिया सागर सरवाड़ - खाली
- खीरसमंद रामसर - खाली
- जड़ जोडला सरवाड़ खाली
- नया सागर मोठी - खाली
- चौरसियावास टैंक - 0.74
- बूढ़ा पुष्कर- 2.50
ब्यावर जिले के 130 एमसीएफटी स्तर के बांध और तालाब (मीटर में )
- काबरा टैंक - 2.29
- जवाजा तालाब- 3.28
- देलवाड़ा तालाब - 3.21
- पुराना तालाब बलाड- 3.21