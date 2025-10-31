ETV Bharat / state

सिरसा जिले में डेंगू के 275 मरीज मिले, राजस्थान से सटे गांवों में ज्यादातर केस

275 Dengue Cases In Sirsa: राजस्थान से सटे सिरसा जिले के कई गांवों में डेंगू का प्रकोप इन दिनों तेजी से बढ़ता जा रहा है.

DENGUE IN HARYANA
सिरसा जिले में डेंगू के 275 मरीज मिले (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 31, 2025 at 5:01 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसाः जिले में डेंगू का डंक लगातार बढ़ता जा रहा है. अब तक बात की जाए तो सरकारी आकड़ों के अनुसार 275 मरीज मिल चुके हैं. 235 मरीज स्वस्थ होकर घर घर लौट चुके हैं. वहीं 40 मरीजों अभी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं. विभाग की ओर से सैंकड़ों संदिग्ध लोगों के सैंपल अब तक एकत्र किए हैं, जिनकी जांच होना अभा बाकी है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिवाली के त्यौहार बीतने के बाद नवंबर महीने में डेंगू के मरीज बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

सिरसा में डेंगू का प्रकोप: जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग सिरसा जिला में लोगों को अपने आसपास के एरिया में साफ सफाई रखने की हिदायत जारी कर रहे है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा दावा किया जा रहा है कि डेंगू से बचाव के लिए सिरसा जिला के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में व्यापक प्रबंध करने का दावा किया गया है. सिरसा के नागरिक अस्पताल सहित जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के बढ़ते मरीजों की संभावना को देखते हुए बेड की भी व्यवस्था की गई है.

सिरसा में डेंगू का कहर (Etv Bharat)

ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज: सिरसा नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गौरव अरोड़ा ने बताया कि "सिरसा जिला में डेंगू के 275 मरीज मिले हैं. 235 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं. डेंगू का लक्षण मिलने के बाद तुरंत अपने नजदीकी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवायें. इसके साथ ही कही भी मच्छरों के पनपने की आशंका हो तो फॉगिंग जरूर करवाएं. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में ज्यादा डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं. सबसे अधिक मरीज पड़ोसी राज्य राजस्थान से सटे सिरसा जिले के गांवों से आ रहे हैं."

नागरिक अस्पताल में 30 बेड का डेंगू वार्ड तैयारः स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार संदिग्धों के सैंपल एकत्रित करने और लारवा की तलाश के लिए सर्वे कराया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने अब तक बड़ी संख्या में जिले के लोगों को लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किया है. नागरिक अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 30 बेड आरक्षित किए गए हैं, लेकिन अस्पताल में नाम मात्र के मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं.

DENGUE IN HARYANA
अस्पताल में मरीजों की भीड़ (Etv Bharat)

मामलों में बढ़ोतरी की आशंका: कई दिन पहले हुए बारिश होने के बाद अभी भी शहर के अलग-अलग स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है. इस कारण डेंगू और मलेरिया के मच्छरों के पनपने का खतरा बढ़ गया है. इस कारण डेंगू और मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है.

डिप्टी सीएमओ डॉ. गौरव अरोड़ा ने कहा कि "सिरसा शहर में फॉगिंग भी करवाई जा रही है. स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन के साथ-साथ आम लोगों के सहयोग से ही डेंगू और मलेरिया के प्रसार को रोका जा सकता है. इसके लिए सभी लोगों को अपने घरों, आसपास के मोहल्लों, अपने कार्यालयों के पास कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा."

  1. डेंगू के मच्छर ढाई फूट से ज्यादा नहीं उड़ सकते हैं. इसलिे डेंगू प्रभावित इलाके, स्कूलों, कार्यालयों में डेंगू के बचाव के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनें. घरों में भी निकर और हाफ पेंट पहनने से हमें को बचना चाहिए.
  2. घरों में या आसपास पानी जमा नहीं होने दें.
  3. घरों में अपने कूलर की नियमित तौर पर सफाई करें.
  4. फ्रिज के पिछले हिस्से में पानी जमा होता है. उसकी नियमित सफाई करें.
  5. घरों में टायरों, गमलों, ड्रम सहित अन्य बर्तनों में पानी जमा नहीं होने दें.
  6. नालियों की सफाई पर भी ध्यान दें, ताकि लार्वा न पनप पाये.

खाली प्लॉटों में जलभराव बन रही है बड़ी समस्याः डिप्टी सीएमओ डॉ. गौरव अरोड़ा ने कहा कि "स्वास्थ्य विभाग की टीमें संभावित और प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सर्वे कर रही है. लार्वा को नष्ट करने के लिए दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है. कई खाली प्लॉटों में जलभराव के कारण हालात चिंताजनक हैं. नगर परिषद को पत्र लिखकर इन प्लाटों में मिट्टी भरने या काला तेल छिड़कने की सिफारिश की है ताकि मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सके. किसी भी परिसर में लार्वा मिलने पर नोटिस और फाइन की कार्रवाई की जाती है. हाल में रोडवेज के परिसर में टायरों में लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किया गया था. बाद में पुनः जांच के बाद स्थिति में सुधार कर लिया गया था."

DENGUE IN HARYANA
जिला नागरिक अस्पताल सिरसा (Etv Bharat)

डॉक्टर गौरव अरोड़ा ने कहा कि "खाली प्लॉटों के मालिक इन जगहों की साफ-सफाई को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे हालात और गंभीर होते जा रहे हैं. विभाग ने नगरपरिषद से आग्रह किया है कि प्लाट मालिकों को नोटिस जारी किए जाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित खाली प्लॉट इन दिनों डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए खतरे का कारण बनते जा रहे हैं. इन प्लाटों में बारिश का पानी भरने से मच्छरों के लार्वा तेजी से पनप रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने की आशंका बढ़ गई है."

स्कूलों में बच्चों को फूल ड्रेस कपड़े में रहने की अपीलः स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार लोगों को मच्छरों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को डेंगू से बचने के लिए शिक्षा विभाग को भी पत्र लिखा गया है जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को फूल ड्रेस डालने के लिए कहा गया है.

ये भी पढ़ें-भिवानी में लबालब जलभराव, डीसी ने किया निरीक्षण, डेंगू-मलेरिया से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

TAGGED:

DENGUE IN SIRSA
DENGUE IN RAJASTHAN BORDER VILLAGES
सिरसा में डेंगू के मामले
DENGUE CASES IN HARYANA
DENGUE IN HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.