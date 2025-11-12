ETV Bharat / state

उच्च न्यायालय सेवा में 274 नए पदों पर होगी भर्ती; शासनादेश जारी, 92 अधिकारियों को मिला प्रमोशन, मनोज मालवीय बने रजिस्ट्रार

उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव ने सीएम योगी से की थी मुलाकात, लंबे समय से संघर्षरत था संगठन.

उच्च न्यायालय सेवा में नए पदों पर भर्ती का शासनादेश जारी.
उच्च न्यायालय सेवा में नए पदों पर भर्ती का शासनादेश जारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 8:53 PM IST

प्रयागराज : प्रदेश शासन में लंबे समय से लंबित उच्च न्यायालय सेवा के 274 पदों के सृजन का शासनादेश जारी कर दिया गया है. संगठन काफी समय से इसकी मांग कर रहा था. इसी क्रम में बुधवार को 92 अधिकारियों के प्रमोशन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई.

उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव निखिल कुमार सिंह ने बताया कि शासन में विभिन्न पदों के सृजन से संबंधित मामले पर संघ लंबे समय से संघर्षरत था. पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस संबंध में मुलाकात हुई थी. इसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने 274 पदों के सृजन से संबंधित मामले पर अपनी स्वीकृति दे दी.

महासचिव ने 160 न्यायाधीशों के सापेक्ष 274 नए पद सृजित करने के लिए संघ और अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार जताया है.

इसी क्रम में जारी महानिबंधक मंजीत सिंह श्योराण की अधिसूचना के अनुसार 92 अधिकारियों को प्रमोशन मिला है. उच्च न्यायालय सेवा में संयुक्त निबंधक मनोज कुमार मालवीय को निबंधक, उप निबंधक वेद प्रकाश शर्मा, वीरेंद्र प्रताप व शरद कुमार खरे को संयुक्त निबंधक, सहायक निबंधक अरविंद कुमार यादव, अनिल कुमार, कमला सिंह कुशवाहा, संतोष कुमार, राजेश कुमार त्रिपाठी, राकेश कुमार सिंह, राहुल श्रीवास्तव, योगेश कुमार व राजकुमार मिश्र को उप निबंधक, अनुभाग अधिकारी बनाया गया.

कामद टी शुक्ल, सुमित अग्रवाल, अशोक कुमार मिश्र, सुनील कुमार, प्रेम प्रकाश वर्मा, हुमा जमाल, भूपेश कुमार गौतम, प्रियब्रत सेनगुप्ता, आलोक कुमार सिंह, श्यामल रॉय, धीरेंद्र कुमार मिश्र, अनुपम शुक्ल, रमेश पांडे, हिमांशु मिश्र, आशीष कुमार श्रीवास्तव व शिशिर प्रकाश शुक्ल को सहायक निबंधक और 51 समीक्षा अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है.

संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयानंद द्विवेदी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष आशीष प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव बृजेश यादव, सहायक सचिव अंकुर, कोषाध्यक्ष प्रकर्ष मालवीय एवं खेल सचिव जुनैद अहमद के साथ कार्यकारिणी सदस्यों ने पदों के सृजन पर खुशी जाहिर की है.

