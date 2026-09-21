ETV Bharat / state

अरबों की रियल एस्टेट, लेकिन सड़कों पर जलभराव और बड़े-बड़े गड्ढे, चमक के पीछे छिपी बदहाल तस्वीर, आखिर क्यों गड्ढों में फंसा गुरुग्राम?

गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर महंगे फ्लैट, लेकिन सफर गड्ढों का: गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड प्रमुख लग्जरी रियल एस्टेट कॉरिडोर में शामिल है. इसके आसपास करोड़ों रुपये की हाईराइज सोसायटियां हैं, लेकिन सड़क पर गड्ढे, निर्माण मलबा, सीवर ओवरफ्लो और खराब स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं की शिकायतें सामने आती रही हैं. यही विरोधाभास गुरुग्राम की विकास कहानी पर सवाल खड़ा करता है.

सेक्टर 55-56 में सड़क के साथ सीवर की समस्या: वहीं, सेक्टर 55-56 में सड़क और जलभराव की समस्या के साथ सीवर ओवरफ्लो की शिकायतें भी सामने आती रही हैं. एचयूडीए मार्केट के आसपास सड़क की स्थिति खराब होने की बात कही गई है. सेक्टर 57 के कबूतर चौक से सेक्टर 55-56 मेट्रो स्टेशन की ओर जाने वाले हिस्से में भी गड्ढों की समस्या लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है.

सेक्टर 47 में आंतरिक सड़कें बनीं चुनौती: इधर, सेक्टर 47 प्रमुख रिहायशी इलाकों में शामिल है, लेकिन यहां की आंतरिक सड़कों की स्थिति को लेकर भी शिकायतें सामने आती रही हैं. गड्ढों और जलभराव के कारण रोजाना आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

सेक्टर 46 में गड्ढे और निर्माण मलबा: वहीं, सेक्टर 46 में सड़क मरम्मत लंबित रहने के साथ गड्ढे, उखड़ी सड़क, निर्माण मलबा और जलभराव लोगों के लिए परेशानी बने हुए हैं. रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोगों ने खासतौर पर रात में इन सड़कों को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंता जताई है.

सेक्टर 40-45 में जलभराव ने बढ़ाई परेशानी: इसके अलावा सेक्टर 40-45 और ग्रीनवुड सिटी के आसपास की सड़कों पर गड्ढों और जलभराव की शिकायतें सामने आती रही हैं. बारिश के बाद पानी लंबे समय तक जमा रहने से सड़क की सतह को नुकसान पहुंचता है. पर्याप्त ड्रेनेज नहीं होने से समस्या और बढ़ जाती है.

219 किलोमीटर सड़कें अभी भी मरम्मत के इंतजार में: जुलाई 2026 की रिपोर्ट की मानें तो एमसीजी ने 2026 में 396 किलोमीटर सड़क नेटवर्क की मरम्मत और अपग्रेडेशन का लक्ष्य रखा था. उस समय तक करीब 177 किलोमीटर का काम पूरा हुआ था, जबकि 219 किलोमीटर सड़कें बाकी थीं. रिपोर्ट के मुताबिक मानसून ने कई लंबित हिस्सों की स्थिति और खराब कर दी.

बारिश में बढ़ जाती है गड्ढों की मुश्किल: दरअसल, मानसून के दौरान कई सड़कों पर गड्ढों में पानी भर जाता है. ऐसे में उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है और दोपहिया वाहन चालकों के लिए जोखिम बढ़ जाता है. रात के समय यह परेशानी और गंभीर हो जाती है. शहर की समस्या केवल मुख्य सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक सड़कें भी लंबे समय से मरम्मत का इंतजार कर रही हैं.

गुरुग्राम: गुरुग्राम देश के तेजी से विकसित होते शहरों में शामिल है. गगनचुंबी इमारतें, ग्लोबल कंपनियों के दफ्तर, बड़े मॉल और अल्ट्रा-लक्जरी सोसायटियां इसकी पहचान बन चुकी हैं. लेकिन इसी चमकते शहर की दूसरी तस्वीर कई इलाकों की सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई देती है. जगह-जगह गड्ढे, टूटे किनारे, जलभराव, निर्माण मलबा और धूल लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं.

चमक के पीछे छिपी बदहाल तस्वीर (ETV Bharat)

एमजी रोड से पालम विहार तक बारिश का असर: वहीं, एमजी रोड, घाटा रोड, सिरहौल-कापसहेड़ा बॉर्डर रोड, शीतला माता मंदिर रोड और पालम विहार जैसे हिस्सों पर भी बारिश के दौरान जलभराव और सड़क खराब होने की समस्या सामने आती है. कई जगह वाहन चालकों को गड्ढों से बचने के लिए अचानक ब्रेक लगाने या लेन बदलने की स्थिति बनती है.

सड़कों पे गड्ढें ही गड्ढ़ें (ETV Bharat)

सेक्टर 82-85 में नई टाउनशिप, पुरानी परेशानी: सेक्टर 82 से 85 तक तेजी से नई रिहायशी टाउनशिप विकसित हुई हैं. बड़ी सोसायटियां और ऊंची इमारतें इस क्षेत्र की पहचान बन रही हैं, लेकिन कई जगह सड़क और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर शिकायतें सामने आती हैं. इससे शहर के तेजी से विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच अंतर दिखाई देता है.

जीएमडीए के सर्वे में भी सामने आईं खामियां: अप्रैल 2026 में जीएमडीए की प्लानिंग विंग के सर्वे में सेक्टर 58 से 115 के बीच सात प्रमुख सड़क हिस्सों पर इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कमियां चिन्हित की गईं. सर्वे में टूटे फुटपाथ, ड्रेनेज की कमी, अतिक्रमण, निर्माण एवं विध्वंस मलबा और खराब ग्रीन बेल्ट जैसी समस्याएं सामने आईं.

पुराने गुरुग्राम में भी सड़कें बनीं परेशानी: इसके साथ ही सेक्टर 21, 22, 23, पालम विहार और ओल्ड दिल्ली गुरुग्राम रोड के आसपास भी खराब सड़कों और गड्ढों को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं. इन इलाकों में आबादी और ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे सड़क की स्थिति लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही को प्रभावित करती है.

करोड़ों में बिक रहे घर: जहां शहर की कई सड़कें मरम्मत का इंतजार कर रही हैं. वहीं, गुरुग्राम का लग्जरी रियल एस्टेट बाजार नए रिकॉर्ड बना रहा है. गोल्फ कोर्स रोड और डीएलएफ फेज-5 जैसे इलाकों में अल्ट्रा-लक्जरी प्रॉपर्टी की कीमतें 100 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुकी हैं. अगस्त 2026 में डीएलएफ के द डाहलियाज़ प्रोजेक्ट में एक पेंटहाउस 271 करोड़ रुपये में बिकने की खबर सामने आई. पेंटहाउस का सुपर एरिया करीब 17,200 वर्ग फुट और कारपेट एरिया करीब 10,500 वर्ग फुट बताया गया. कारपेट एरिया के आधार पर कीमत लगभग ₹2.6 लाख प्रति वर्ग फुट बैठती है.

एक तरफ लग्जरी, दूसरी तरफ गड्ढे (ETV Bharat)

एक प्रोजेक्ट से ₹40 हजार करोड़ से ज्यादा की उम्मीद: द डाहलियाज़ प्रोजेक्ट से डीएलएफ को 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व मिलने की उम्मीद बताई गई है. परियोजना में 420 अपार्टमेंट और पेंटहाउस हैं और इसकी शुरुआत 2024 में डीएलएफ फेज-5 में हुई थी.

बारिश में गड्ढों में भर जाता है पानी (ETV Bharat)

द कैमेलियाज़ में भी हुआ था बड़ा सौदा: गुरुग्राम के द कैमेलियाज़ में करीब 190 करोड़ रुपये के पेंटहाउस सौदे ने भी पहले सुर्खियां बटोरी थीं. द कैमेलियाज़ और द डाहलियाज़ के बड़े सौदों ने गुरुग्राम के अल्ट्रा-लक्जरी रियल एस्टेट बाजार को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया है.

जानें क्या कहते हैं स्थानीय निवासी:

"बारिश होते ही सड़क पर पानी भर जाता है. घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है. पानी के कारण जाम लग जाता है. घर के बाहर भी पानी भर जाता है. कहीं जा नहीं पाते. हमारी मांग है कि प्रशासन सड़कें ठीक करा दें. घर से निकलते हैं, तो हादसे का डर बना रहता है." -स्वाति, स्थानीय निवासी

"गुरुग्राम में कहीं भी चले जाओ सड़कें खराब है. यहां सारी स़ड़के खराब है. सभी सड़कें टूटी है. सरकार काम करती तो सड़कें टूटी क्यों होती. हम चाहते हैं कि सड़के बने. हमेशा बारिश में यहां सड़कों पर पानी भर जाता है और सड़ते खराब हो जाती है."- छोटेलाल, स्थानीय निवासी

"यहां एक से डेढ़ फुट का गड्ढ़ा है. हर साल बारिश में यही हालात रहते हैं. यहां जगह-जगह में पानी भर जाता है. नगर निगम सड़क का पानी निकाल कर पार्कों में डालते हैं. वहां भी पानी भरा हुआ है. सड़क खराब होने के कारण वाहन भी खराब हो जाता है. हादसे का खतरा बना रहता है. शहर में इतनी महंगी इमारतें हैं, लेकिन सड़क की हालत ऐसी है कि लोगों को हादसे का डर बना रहता है. बारिश में तो हालत बदतर हो जाते हैं."-पंकज, स्थानीय निवासी

"रोड तो ऐसी है कि लोग ऐसे नहीं तो हादसे से ही मर जाएं. हर साल बारिश होती है और सड़कों की हालत खराब हो जाती है. प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता. ये शहर महानगर महज नाम का है. ये अमीरों के लिए अमीर है, लेकिन गरीबों के लिए और गरीब है. हालत यहां बेहद खराब हैं. 8-9 महीने पहले ही ये सड़क बनी थी, आज देख लो हालत. हर साल की यही स्थिति है. नेता सिर्फ अपना भला कर रहे हैं, हमारा नहीं करते."-कमल सिंगला, स्थानीय निवासी

"दो दिन पहले भी यहां बारिश हुई थी. सड़कें तालाब बन गई थी. यहां हालात ऐसे थे, जैसे कोई तैर सकता है. कई वाहन तो गिर भी गया. कई लोगों को चोट भी लगी. यहां पानी की निकासी है. सड़कें टूटी हुई है. सड़कों की हालात खराब है."- पतिराम सिंह, स्थानीय निवासी

सड़क सुधार को लेकर नगर निगम का दावा: सड़कों की बदहाली को लेकर नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया से सवाल किया गया. उन्होंने कहा कि बजट आवंटित है और टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है. उनका कहना है कि मानसून समाप्त होने के बाद सड़कों की मरम्मत का काम दोबारा शुरू कराया जाएगा.

गड्ढों के कारण हादसों का खतरा (ETV Bharat)

"बजट एलोकेटेड है और टेंडर भी हो चुके हैं. मानसून खत्म होते ही सभी रोड्स का काम फिर से शुरू कराया जाएगा." -प्रदीप दहिया, नगर निगम कमिश्नर

सवाल सिर्फ गड्ढों का नहीं: गुरुग्राम में एक तरफ 100 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले घरों की बिक्री हो रही है और दूसरी तरफ रोजाना इस्तेमाल होने वाली सड़कें गड्ढों और जलभराव से जूझ रही हैं. ऐसे में सवाल केवल सड़क मरम्मत की गति का नहीं, बल्कि शहर के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता का भी है.

सड़क सुधार के लिए योजनाएं व शिकायतें भी कम नहीं: गुरुग्राम में सड़क सुधार को लेकर सरकारी स्तर पर योजनाएं और निर्देश लगातार जारी होते रहे हैं. जनवरी 2026 में अधिकारियों को 2026-27 के रोड रिपेयर प्रोग्राम के काम समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए थे. उस समय Mhari Sadak App पर GMDA की 783 शिकायतों में से 163 का निपटारा हुआ था, जबकि 617 शिकायतें प्रगति पर थीं. MCG के पास दर्ज 910 शिकायतों में 219 का समाधान और 613 पर काम चल रहा था.यानी शिकायतें दर्ज हो रही हैं, टेंडर निकल रहे हैं और मरम्मत भी हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि सड़कें बार-बार टूट क्यों रही हैं?

ऐसी सड़कों पर वाहन चलाने से वाहनों को भी पहुंचता है नुकसान (ETV Bharat)

जहां हजारों करोड़ का राजस्व, उसी शहर में सड़कें क्यों बदहाल?: गुरुग्राम की आर्थिक ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2025 में हरियाणा के आबकारी राजस्व में गुरुग्राम सबसे बड़ा योगदान देने वाला जिला रहा. कुल आबकारी राजस्व का करीब 27 फीसदी राजस्व गुरुग्राम से जाता है. यही नहीं, हरियाणा के GST संग्रह में भी गुरुग्राम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में स्थानीय लोगों का सवाल वाजिब है कि जिस शहर की अर्थव्यवस्था और राजस्व में इतनी बड़ी हिस्सेदारी है, वहां सड़क, जलनिकासी और ट्रैफिक जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति ऐसी क्यों है?

मिलेनियम सिटी की असली परीक्षा जमीन पर: गुरुग्राम की पहचान ऊंची इमारतों और बड़े कॉरपोरेट हब से आगे बढ़ चुकी है. शहर की वास्तविक तस्वीर उन सड़कों, फुटपाथों, ड्रेनेज सिस्टम और रोजमर्रा की सुविधाओं से भी तय होती है, जिनका इस्तेमाल लाखों लोग करते हैं. लग्जरी रियल एस्टेट की चमक के बीच बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना शहर के विकास की अहम कसौटी है.

ये भी पढ़ें: रोड रेज से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान, छोटी सी समझदारी बचा सकती है जान, जानें मनोचिकित्सक की राय