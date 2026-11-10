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गेहूं की बुवाई से पहले हिमाचल में NPK उर्वरक की आपूर्ति शुरू, इतने टन फर्टिलाइजर की खेप पहुंची

हिमाचल में NPK उर्वरक की आपूर्ति ( IANS )

ऊना: हिमाचल प्रदेश में जल्द ही गेहूं की बुवाई शुरू होने वाली है, ऐसे में NPK उर्वरक की सप्लाई भी शुरू हो गई है. इफको (IFFCO) के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 2,700 मीट्रिक टन NPK उर्वरक की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई है. अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि गेहूं की बुवाई के मौसम के दौरान यह उर्वरक किसानों तक पहुंच जाए.

किसानों में बांटी गई उर्वरक की खेप