गेहूं की बुवाई से पहले हिमाचल में NPK उर्वरक की आपूर्ति शुरू, इतने टन फर्टिलाइजर की खेप पहुंची
गेहूं की बुवाई के मौसम से पहले NPK उर्वरक और यूरिया की खेप प्रदेश में पहुंच रही है, लेकिन कीमतों ने किसानों की चिंता बढ़ाई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 2:05 PM IST
ऊना: हिमाचल प्रदेश में जल्द ही गेहूं की बुवाई शुरू होने वाली है, ऐसे में NPK उर्वरक की सप्लाई भी शुरू हो गई है. इफको (IFFCO) के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 2,700 मीट्रिक टन NPK उर्वरक की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई है. अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि गेहूं की बुवाई के मौसम के दौरान यह उर्वरक किसानों तक पहुंच जाए.
किसानों में बांटी गई उर्वरक की खेप
इफको के प्रवक्ता ने बताया कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) द्वारा भेजी गई खेप राज्य में पहुंच चुकी है और इसे किसानों के बीच वितरित कर दिया गया है. NPK 12-32-16 एक उच्च फास्फोरस वाला कॉम्प्लेक्स खनिज उर्वरक है, जो पौधों के शुरुआती विकास, जड़ों की वृद्धि और फूल आने में मदद करता है. इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम शामिल होते हैं.
गुजरात से आई उर्वरक की खेप
इफको के राज्य प्रमुख सुधीर कटियार ने बताया कि लगभग 2,700 मीट्रिक टन NPK 12:32:16 की एक खेप पहले ही प्राप्त हो चुकी है. इफको अधिकारियों के अनुसार, NPK उर्वरक की यह खेप गुजरात से आई है. आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि गेहूं की बुवाई के मौसम में किसानों को उर्वरक प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो.
जल्द प्रदेश में पहुंचेगी यूरिया की खेप
इसके साथ ही, यूरिया की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं. हालांकि, सरकार ने अभी तक यूरिया की खेप के आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया है. इसी मात्रा की एक और खेप के लिए अनुरोध किया गया है, जिसके जल्द ही पहुंचने की उम्मीद है. खेप आने के बाद, इस स्टॉक को चंडीगढ़ और होशियारपुर से गुजरने वाले रेल मार्गों के जरिए राज्य भर के विभिन्न केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा.
बढ़ती कीमतों से परेशान किसान
हालांकि, किसान उर्वरक की नई दरों को लेकर परेशान और चिंतित हैं. पिछले साल NPK उर्वरक की कीमत 1,900 रुपए प्रति बोरी थी, जो अब बढ़कर 2,450 रुपए प्रति बोरी हो गई है. हालांकि, किसानों को सब्सिडी मिलती रहेगी. फिलहाल, राज्य भर में लगभग 700 इफको वितरण केंद्रों के माध्यम से यह उर्वरक उपलब्ध कराया गया है.