ब्रेड को एडिबल ग्लू से जोड़कर सड़क पर बनाया सबसे लंबा सैंडविज, ICM ने तोड़ा पुराना रिकॉर्ड
सैंडविच बनाने के लिए सड़क पर लगाई गई 300 फीट लंबी टेबल. सवा सात मिनट में तैयार हुआ 269.9 फीट लंबा सैंडविच, टेबल पर 24 इंच लंबे ब्रेड लोफ्स आपस में जोड़ा.
भोपाल: आपने सैंडविच तो खाया होगा, लेकिन क्या आपने 269.9 फीट लंबा सैंडविच देखा है? राजधानी भोपाल में सबसे लंबा सैंडविच बनाया गया. 269.9 फीट लंबे और करीबन 8 इंच चौड़े इस सैंडविच को इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट भोपाल द्वारा सिर्फ 7 मिनट और 26 सेंकड में तैयार किया गया. सैंडविच को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की मौजूदगी में तैयार किया गया. सैंडविच तैयार करने के बाद टीम ने इसकी लंबाई नापी.
सड़क पर सजा सबसे लंबा सैंडविच...
राजधानी भोपाल के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट द्वारा सबसे लंबा सैंडविच बनाने के लिए सड़क पर 300 फीट लंबी टेबल लगाई गई. इस टेबल पर 24 इंच लंबे ब्रेड लोफ्स आपस में जोड़ने के लिए खासतौर से एडिबल ग्लू तैयार किया गया और इससे ब्रेड्स को आपस में जोड़कर इसकी लंबाई 269.9 फीट तक की गई. इस तरह एक समान ब्रेड में यह सबसे लंबा सैंडविच तैयार किया गया.
इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल डॉ. रोहित सरीन ने बताया कि इस सैंडविंच को बनाने में ख्याल रखा गया कि इसके हर हिस्से का स्वाद एक जैसा हो. इसके लिए सब्जियों की कटिंग से लेकर इसकी रेसिपी और दूसरी अन्य सामग्री को एक समान रखने का खास ख्याल रखा गया.
इस तरह तैयार हुआ सैंडविच...
डॉ. सरीन ने बताया कि इस सैंडविच को तैयार करने में तीन प्रकार की शिमला मिर्च, प्याज, पर्पल कैबे, ओलिव्स, जलेपिनों के अलावा कई तरह की सलाद और करीब 4 तरह के अलग-अलग सॉस का उपयोग किया गया. सैंडविच की फिलिंग की सामग्री तैयार करने के बाद सैंडविच को तैयार करने के लिए स्टूडेंट्स की 6 टीमें बनाई गईं. हर टीम को करीबन 40 फीस के हिस्से की जिम्मेदारी दी गई.
प्रिंसिपल डॉ. रोहित सरीन कहते हैं "बिना टीमवर्क के कोई भी काम संभव नहीं हैं और खासतौर से जब इतना बड़ा टास्क हो तो टीमवर्क के साथ बेहतर समन्वय की भी जरूरत होती है. इसके लिए पिछले दो माह से तैयारी की गई. टीमों के बीच बेहतर समन्वय हो, साथ ही सभी टीम तय समय में सैंडविच तैयार कर सकें, इसकी तैयारी की गई."
अब रिकॉड का इंतजार...
269.9 फीट लंबे सैंडविच को तैयार करने का पूरा काम लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के सामने ही किया गया. सैंडविच बनाने की पूरी प्रक्रिया का टीम ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की. टीम ने इसे रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन रिकॉर्ड के फाइनल अप्रूवल में करीबन ढाई महीने का वक्त लग सकता है.
संस्थान तोड़ेगा अपना ही रिकॉर्ड
आईएचएम इसके पहले 2016 में 100 फीट और उसके बाद 223 फीट लंबा सैंडविच भी बना चुका है. अभी संस्थान के नाम ही सबसे लंबे सैंडविच का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज है.