ब्रेड को एडिबल ग्लू से जोड़कर सड़क पर बनाया सबसे लंबा सैंडविज, ICM ने तोड़ा पुराना रिकॉर्ड

269.9 फीट लंबा सैंडविच ( ETV Bharat )