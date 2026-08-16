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अयोध्या में 270 कलाकारों ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति से मोहा मन; शिक्षिका बोलीं- "हमारे लिए सौभाग्य की बात"

अयोध्या में 270 भरतनाट्यम कलाकारों ने दी नृत्य प्रस्तुति ( Photo credit: ETV Bharat )

अयोध्या : श्रावण के झूलनोत्सव के बीच राम नगरी में देश की सांस्कृतिक विविधता और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला. अयोध्या के श्रीराम ऑडिटोरियम में बेंगलुरु से आए करीब 270 कलाकारों ने भरतनाट्यम की शानदार नृत्य प्रस्तुति दी. कलाकारों ने मंच पर संपूर्ण रामकथा को जीवंतकर दर्शकों को भावविभोर कर दिया. अयोध्या में कलाकारों ने दी नृत्य प्रस्तुति (Video credit: ETV Bharat)



नृत्य प्रस्तुति में भगवान राम के जन्म से लेकर वनवास, रावण वध, पट्टाभिषेक और सीता-राम कल्याण तक की कथा को भरतनाट्यम की भाव-भंगिमाओं और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. इस सांस्कृतिक आयोजन में बड़ी संख्या में बच्चे भी कलाकारों के साथ शामिल रहे. प्रस्तुति के दौरान श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रसंगों को देखकर दर्शक भक्तिभाव में डूबे नजर आए. कलाकारों ने कहा कि राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामकथा प्रस्तुत करना उनके लिए गौरव और भावुकता का क्षण है. उन्होंने इसे पीढ़ियों से चले आ रहे सपने के पूरा होने जैसा बताया.



शिक्षिका संतोषी प्रसाद ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की कथा को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करना उनके लिए साधना के समान है. सावन के झूलनोत्सव के बीच हुए इस आयोजन ने अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक छटा को और भव्य बना दिया.