अयोध्या में 270 कलाकारों ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति से मोहा मन; शिक्षिका बोलीं- "हमारे लिए सौभाग्य की बात"
शिक्षिका ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की कथा को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करना उनके लिए साधना के समान है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 7:03 PM IST
अयोध्या : श्रावण के झूलनोत्सव के बीच राम नगरी में देश की सांस्कृतिक विविधता और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला. अयोध्या के श्रीराम ऑडिटोरियम में बेंगलुरु से आए करीब 270 कलाकारों ने भरतनाट्यम की शानदार नृत्य प्रस्तुति दी. कलाकारों ने मंच पर संपूर्ण रामकथा को जीवंतकर दर्शकों को भावविभोर कर दिया.
नृत्य प्रस्तुति में भगवान राम के जन्म से लेकर वनवास, रावण वध, पट्टाभिषेक और सीता-राम कल्याण तक की कथा को भरतनाट्यम की भाव-भंगिमाओं और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. इस सांस्कृतिक आयोजन में बड़ी संख्या में बच्चे भी कलाकारों के साथ शामिल रहे. प्रस्तुति के दौरान श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रसंगों को देखकर दर्शक भक्तिभाव में डूबे नजर आए. कलाकारों ने कहा कि राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामकथा प्रस्तुत करना उनके लिए गौरव और भावुकता का क्षण है. उन्होंने इसे पीढ़ियों से चले आ रहे सपने के पूरा होने जैसा बताया.
शिक्षिका संतोषी प्रसाद ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की कथा को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करना उनके लिए साधना के समान है. सावन के झूलनोत्सव के बीच हुए इस आयोजन ने अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक छटा को और भव्य बना दिया.
कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से राम की जन्मभूमि पर इस तरह की भव्य प्रस्तुति का सौभाग्य मिल रहा है. अयोध्या में राम मंदिर की दर्शन व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई लाइन और वीआईपी दर्शन की बुकिंग व्यवस्था की भी जमकर तारीफ की.
शिक्षिका अर्चना ने कहा कि बेंगलुरु से बच्चों और पूरी टीम के साथ अयोध्या आए हैं. राम की जन्मभूमि पर बच्चों का रामकथा और हनुमान चालीसा पर नृत्य करना हमारे लिए बेहद खुशी और सौभाग्य की बात है.
श्रीराम ऑडिटोरियम प्रभारी रजनीश मिश्रा ने बताया कि देश के अलग-अलग हिस्सों से कलाकार यहां अपनी प्रस्तुतियां देने आते हैं. बेंगलुरु की एक संस्था बच्चों के माध्यम से देश की संस्कृति और परंपराओं को प्रस्तुतियों के जरिए आगे बढ़ा रही है.
नृत्य कलाकार तनुश्री ने कहा कि अयोध्या में यह हमारी पहली प्रस्तुति है. भगवान राम के जन्म से लेकर रावण के साथ युद्ध तक की कथक के माध्यम से प्रस्तुत दी गई है. यहां आकर बहुत अच्छा लगा.
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