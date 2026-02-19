ETV Bharat / state

यूपी बोर्ड परीक्षा; दूसरे दिन भी 27 हजार स्टूडेंट्स ने छोड़ा एग्जाम, आजमगढ़ में नकलची पकड़ा गया

प्रयागराज: माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं गुरुवार को प्रदेशभर में कड़ी निगरानी के बीच हुई. दूसरे दिन दोनों पालियों की परीक्षा कुल मिलाकर शांतिपूर्ण और नकलविहीन ढंग से संपन्न हुई. हालांकि आजमगढ़ जनपद में एक इंटरमीडिएट परीक्षार्थी को अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया.

दो पालियों में हुए एग्जाम: माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि प्रथम पाली में हाईस्कूल के कंप्यूटर विषय तथा इंटरमीडिएट के काष्ठ शिल्प, ग्रन्थ शिल्प, सिलाई शिल्प और व्यावसायिक वर्ग के विषयों की परीक्षा हुई थी. वहीं द्वितीय पाली में हाईस्कूल के सिलाई और इंटरमीडिएट के नागरिक शास्त्र विषय की परीक्षा कराई गई. पूरे प्रदेश में परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई.

3.59 लाख परीक्षार्थियों ने भाग लिया: भगवती सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम पाली में कुल 96,296 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जबकि इनमें से केवल 91 हजार 530 परीक्षार्थियों ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया. 4766 परीक्षार्थी प्रथम पाली में अनुपस्थित पाए गए. द्वितीय पाली में 9,32, 274 परीक्षार्थियों ने एग्जाम के लिए नामांकन किया था, जबकि इनमें से 3,59,988 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया. इनमें से 22,286 अनुपस्थित पाए गए.

परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण: प्रयागराज जनपद में प्रथम पाली के दौरान 150 परीक्षा केंद्रों और द्वितीय पाली में 311 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संचालित हुई. हाईस्कूल कंप्यूटर विषय में 4180 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 4080 उपस्थित रहे, जबकि 100 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे. सिलाई विषय में 113 में से 106 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी. इंटरमीडिएट के व्यावसायिक विषयों में 654 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 608 उपस्थित पाए गए.