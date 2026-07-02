ETV Bharat / state

हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर, रिम्स-2 के लिए 41 अरब 89 करोड़ की मिली प्रशासनिक स्वीकृति

रांचीः भारी विरोध के बीच रिम्स-2 बनने का रास्ता साफ हो गया है. हेमंत कैबिनेट ने रिम्स-2 के निर्माण के लिए 41 अरब 89 करोड़ 41 हजार 26 हजार 604 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है. गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुई कैबिनेट की बैठक में रिम्स-2 सहित विभिन्न विभागों के कुल 27 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई.

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए कहा कि रिम्स-2 के निर्माण योजना हेतू जागृति पीएमयू का गठन एवं आईआईएम (भारतीय प्रबंधन संस्थान) रांची को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रुप में तथा एक्सआईएसएस (जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस) को इम्पैक्ट हेतू मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है.

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल, सीएम हेमंत सोरेन और मंत्री इरफान अंसारी के बयान (Etv Bharat)

वीबी-जी राम जी को भी नीतिगत मंजूरी

कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वीबीजी राम जी योजना को संचालित करने की नीतिगत मंजूरी प्रदान करते हुए ग्रामीण विकास विभाग को पीवीटीजी के लिए अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया. कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इससे लोगों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि रिम्स टू के लिए राशि दी गई है, साथ ही वीबी-जी राम जी को भी नीतिगत मंजूरी दी गई है.

एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगाः स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी