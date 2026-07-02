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हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर, रिम्स-2 के लिए 41 अरब 89 करोड़ की मिली प्रशासनिक स्वीकृति

हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्ताव पास हुए. मीटिंग में रिम्स-2 बनने का रास्ता साफ हो गया.

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं अन्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 2, 2026 at 9:07 PM IST

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रांचीः भारी विरोध के बीच रिम्स-2 बनने का रास्ता साफ हो गया है. हेमंत कैबिनेट ने रिम्स-2 के निर्माण के लिए 41 अरब 89 करोड़ 41 हजार 26 हजार 604 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है. गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुई कैबिनेट की बैठक में रिम्स-2 सहित विभिन्न विभागों के कुल 27 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई.

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए कहा कि रिम्स-2 के निर्माण योजना हेतू जागृति पीएमयू का गठन एवं आईआईएम (भारतीय प्रबंधन संस्थान) रांची को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रुप में तथा एक्सआईएसएस (जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस) को इम्पैक्ट हेतू मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है.

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल, सीएम हेमंत सोरेन और मंत्री इरफान अंसारी के बयान (Etv Bharat)

वीबी-जी राम जी को भी नीतिगत मंजूरी

कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वीबीजी राम जी योजना को संचालित करने की नीतिगत मंजूरी प्रदान करते हुए ग्रामीण विकास विभाग को पीवीटीजी के लिए अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया. कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इससे लोगों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि रिम्स टू के लिए राशि दी गई है, साथ ही वीबी-जी राम जी को भी नीतिगत मंजूरी दी गई है.

एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगाः स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी

इधर स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने रिम्स-2 के लिए राशि स्वीकृत होने पर खुशी जताते हुए कहा है कि यह एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगा. उन्होंने कहा कि विरोध के बजाय लोग इसके निर्माण में सहयोग करें. हमने केंद्र से भी सहयोग करने का आग्रह किया है. फिलहाल हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर इसका निर्माण करने जा रहे हैं. पिछले दिनों दिल्ली में हुई 16वीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की बैठक में रखी गई मांग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र से रांची में एम्स की स्थापना तथा रिम्स-2 की स्थापना के लिए दो हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग केंद्र से की गई है.

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले जिसे जानना है बेहद जरूरी

  • झारखंड योजना सेवा नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति,
  • 2015 से लगातार अनुपस्थित रह रहे सरायकेला में कार्यरत डॉक्टर शशिकांत को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति,
  • राज्य में ब्लॉक और सर्कल स्तर पर तैनात राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तर्कसंगत पोस्टिंग के लिए स्वीकृति,
  • श्रावणी मेला देवघर के लिए 28 अस्थायी मेला ओपी और स्थायी ओपी के गठन की स्वीकृति,
  • झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2026 की स्वीकृति,
  • नई दिल्ली में 8- 9 जुलाई को होने वाले नेशनल इंवेस्टर्स समिट की स्वीकृति.

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