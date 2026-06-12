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हिमाचल की अनोखी वाटिका, यहां मिलेंगे 27 नक्षत्रों से जुड़े पवित्र और औषधीय वृक्ष

"नक्षत्र वाटिका भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित एक विशेष उद्यान अवधारणा है. इसमें 27 नक्षत्रों या उनके चयनित समूह से संबंधित वृक्षों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित रोपण व संरक्षण किया जाता है." - डॉ. हरमिंदर सिंह बवेजा, कुलपति, डॉ. यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी यूनिवर्सिटी, नौणी

सोलन: हिमाचल प्रदेश में 27 नक्षत्रों से जुड़े पवित्र और औषधीय वृक्षों की अनोखी नक्षत्र वाटिका तैयार की गई है. ये नक्षत्र वाटिका सोलन में स्थित डॉ. यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में तैयार की गई है. नौणी यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा तैयार इस नक्षत्र वाटिका का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण, औषधीय पौधों का संरक्षण, जैव विविधता बढ़ाना, पर्यावरण जागरूकता फैलाना और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है.

आकाश-पृथ्वी का प्रतीकात्मक संबंध

कुलपति डॉ. हरमिंदर सिंह बवेजा ने बताया कि नक्षत्र वाटिका सिर्फ पेड़ों का साधारण बगीचा नहीं है, बल्कि आकाश, पृथ्वी, काल, प्रकृति और मानव जीवन के बीच का प्रतीकात्मक और व्यावहारिक संबंध स्थापित करने की कोशिश है. प्राचीन ऋषियों ने महसूस किया था कि मानव जीवन ऋतु चक्र, चंद्रकलाओं, सूर्य की गति, वनस्पति और पर्यावरण से गहराई से जुड़ा है. इसी कारण प्रकृति हमारी कृषि, पर्व-त्योहार, स्वास्थ्य प्रणाली, वास्तु और सामाजिक व्यवस्था का केंद्र रही है. नक्षत्र वाटिका इसी विश्व दृष्टि की जीवंत अभिव्यक्ति है.

27 नक्षत्रों या उनके चयनित समूह से संबंधित वृक्ष (ETV Bharat)

"वृक्षों का चयन नक्षत्र के अनुसार किया गया है और वृत्ताकार मंडल आधारित/अध्यक्षात्मक विन्यास में रोपण किया गया है. यहां ज्ञान, अध्ययन और चिंतन के लिए विशेष क्षेत्र बनाए गए हैं. जैव विविधता संवर्धन के लिए भी विशेष प्रबंधन उपाय किए गए हैं." - डॉ. हरमिंदर सिंह बवेजा, कुलपति, डॉ. यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी यूनिवर्सिटी, नौणी

27 नक्षत्रों से जुड़े पवित्र और औषधीय वृक्ष (ETV Bharat)

पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक उद्यान नियोजन का सेतु

कुलपति डॉ. हरमिंदर सिंह बवेजा ने बताया कि आज शहरीकरण, हरित क्षेत्र की कमी, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और मनुष्य-प्रकृति के बीच बढ़ती दूरी बड़ी चुनौती है. ऐसे में नक्षत्र वाटिका सिर्फ उद्यान नहीं, बल्कि बहुआयामी समाधान है. यह स्कूल-कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ग्राम पंचायत और सार्वजनिक स्थलों पर पर्यावरण शिक्षा, पारिस्थितिक संरक्षण और सांस्कृतिक ज्ञान के प्रसार की जीवंत प्रयोगशाला बन सकती है. उन्होंने कहा कि नक्षत्र वाटिका हरित आवरण बढ़ाने के साथ-साथ समाज को प्रकृति से फिर से जोड़ने और विकास के सतत लक्ष्यों को पाने में अहम भूमिका निभाएगी.

नौणी यूनिवर्सिटी की नक्षत्र वाटिका (ETV Bharat)

यूनिवर्सिटी स्वरोजगार धाम की होगी शुरुआत

इसके अलावा, डॉ. यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी यूनिवर्सिटी नौणी के कुलपति डॉ. हरमिंदर सिंह बवेजा ने कहा कि नौणी यूनिवर्सिटी में स्वरोजगार धाम की शुरुआत भी की जाएगी, जिसमें लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा. वहीं, गौशाला के जरिए दूध और दूध से बने उत्पाद की बिक्री भी मार्केट बनाकर की जाएगी, जिससे लोगों को रोजगार मिले और किसानों की आर्थिकी भी मजबूत की जा सके.