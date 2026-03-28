बनारस में बन रहे 27 होटल, 2110 युवाओं को मिलेगा रोजगार
1206.87 करोड़ का निवेश, पर्यटकों को 7 स्टार की सुविधाएं मिलेंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 8:34 AM IST
वाराणसी: काशी अपनी प्राचीन धार्मिक पहचान के साथ-साथ उभरते वैश्विक पर्यटन और व्यावसायिक केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रही है. इसका सीधा असर शहर में बढ़ते निवेश के रूप में देखा जा रहा है. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कायाकल्प और बेहतर कनेक्टिविटी के चलते यहां आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है जिसका परिणाम है कि होटल उद्योग में निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ी है और शहर में छोटे बजट होटल से लेकर 5-स्टार और 7-स्टार श्रेणी के होटल तक विकसित किए जा रहे हैं. वर्तमान में लगभग 1206.87 करोड़ के निवेश से 27 होटल का निर्माण होना है,जिससे लगभग 2110 लोगो को रोज़गार मिलना संभावित है.
बेहतर बुनियादी ढांचा और बढ़ता पर्यटन, वाराणसी को प्रमुख पर्यटन और निवेश केंद्रों में शामिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.वर्तमान में काशी आस्था के साथ व्यापार, संस्कृति और आधुनिक पर्यटन का संगम बन चुका है. यहां आने वाले पर्यटकों, व्यवसायियों और अन्य मेहमानों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि होटल उद्योग में निवेश बढ़ रहा है, जिससे न केवल शहर की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी बल्कि स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे.
428.97 रुपए से तैयार हुए 10 होटल : इस बारे में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र के उपायुक्त अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि वाराणसी में 428.97 करोड़ रुपये के निवेश से 10 होटल संचालित हो रहे हैं, जिससे करीब 617 लोगों को रोजगार मिल रहा हैं. इसके अलावा 777.9 करोड़ रुपये की लागत से 17 होटल निर्माणाधीन या प्रक्रिया में है, जो जल्द ही पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को और मजबूती देंगे.इसके पूरा होने से 1493 लोगों को रोजगार मिलना संभावित है.
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