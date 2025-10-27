ETV Bharat / state

संभल में गरजा बुलडोजर; 28 करोड़ की 27 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त, फसल बर्बाद होते देख रोए किसान

संभलः जिले में एक बार फिर अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है. सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शेर खा सराय में करीब 27 बीघा सरकारी भूमि पर वर्षों से हो रहे अवैध कब्जे को सोमवार को बुलडोजर की मदद से हटाया गया. तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह की निगरानी में हुई कार्रवाई के समय पुलिस फोर्स भी मौजूद रही. जमीन पर खेती करने वाले किसान अपनी फसल को बर्बाद होते देख रो पड़े.

तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि ग्राम शेर खा सराय में 27 बीघे भूमि श्रेणी 6 की सरकारी भूमि है, जो कि राजस्व अभिलेखों में आज भी सरकार के नाम दर्ज है. जांच में पाया गया कि पिछले 20 से 25 वर्षों से स्थानीय लोगों ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा था और खेती की जा रही थी. भूमि का कोई वैध दावा अब तक किसी ने प्रस्तुत किया है. जिसके बाद इस जमीन को कब्जामुक्त कराया गया, इसकी रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी और आगे की कार्रवाई निर्देशानुसार होगी. तहसीलदार के अनुसार, इस जमीन का सर्किल रेट करीब 28 करोड़ रुपये है. प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर फसल को नष्ट करते हुए जमीन खाली कराई.