संभल में गरजा बुलडोजर; 28 करोड़ की 27 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त, फसल बर्बाद होते देख रोए किसान

सदर कोतवाली क्षेत्र में प्रशासन ने बुलडोजर से फसल को नष्ट करते हुए जमीन खाली कराई, खेती करने वाले

संभल में सरकारी जमीन को खाली कराया गया. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 2:58 PM IST

Updated : October 27, 2025 at 3:11 PM IST

संभलः जिले में एक बार फिर अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है. सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शेर खा सराय में करीब 27 बीघा सरकारी भूमि पर वर्षों से हो रहे अवैध कब्जे को सोमवार को बुलडोजर की मदद से हटाया गया. तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह की निगरानी में हुई कार्रवाई के समय पुलिस फोर्स भी मौजूद रही. जमीन पर खेती करने वाले किसान अपनी फसल को बर्बाद होते देख रो पड़े.

तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि ग्राम शेर खा सराय में 27 बीघे भूमि श्रेणी 6 की सरकारी भूमि है, जो कि राजस्व अभिलेखों में आज भी सरकार के नाम दर्ज है. जांच में पाया गया कि पिछले 20 से 25 वर्षों से स्थानीय लोगों ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा था और खेती की जा रही थी. भूमि का कोई वैध दावा अब तक किसी ने प्रस्तुत किया है. जिसके बाद इस जमीन को कब्जामुक्त कराया गया, इसकी रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी और आगे की कार्रवाई निर्देशानुसार होगी. तहसीलदार के अनुसार, इस जमीन का सर्किल रेट करीब 28 करोड़ रुपये है. प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर फसल को नष्ट करते हुए जमीन खाली कराई.

27 बीघे जमीन पर चला बुलडोजर. (ETV Bharat)

वहीं, बुलडोजर की कार्रवाई से किसानों में भारी मायूसी और गुस्सा देखने को मिला. किसान तारा चंद ने बताया कि वे हर साल बटाई पर खेत लेकर खेती करते थे और इसके बदले 1 लाख 20 हजार रुपये सालाना देते थे. उनका कहना है कि हरिओम गुप्ता इस जमीन पर मालिकाना हक जताते आए हैं. लेकिन प्रशासनिक जांच में यह जमीन पूरी तरह सरकारी भूमि साबित हुई, जिसके बाद बिना किसी देरी के बुलडोजर की कार्यवाही शुरू कर दी गई. खेत में खड़ी फसल पलभर में मलबे में तब्दील हो गई. किसान तारा चंद और उनकी पत्नी खड़ी फसल को तबाह होते रोने लगे. फिलहाल इस जमीन को प्रशासनिक कब्जे में लेकर राजस्व विभाग ने उसकी सीमा निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

