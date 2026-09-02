बिहार कैबिनेट बैठक में 27 एजेंडों पर लगी मुहर, जानें सम्राट सरकार ने क्या-क्या फैसले लिए?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई. इसमें 27 एजेंडों पर मुहर लगी. रिपोर्ट- अविनाश
Published : September 2, 2026 at 5:35 PM IST
पटना : बिहार कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है. बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन फैसलों पर स्वीकृति प्रदान की गई. गृह विभाग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए 14 पदों के सृजन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है.
शहीदों के नाम पर राजकीय सम्मान
भारत छोड़ो आंदोलन के अमर शहीद रामफल मंडल की शहादत दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को सीतामढ़ी जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने की स्वीकृति दी गई है. स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार पंडित राजकुमार शुक्ला की जयंती प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को पश्चिम चंपारण जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति दी गई है.
पूनम सिन्हा अपने पद पर बनीं रहेंगी
सामान्य प्रशासन विभाग पटना मुख्यालय में कार्यालय परिचारी के कुल 16 नए पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार विधानसभा सचिवालय में निदेशक सह प्रभारी सचिव पूनम सिन्हा को सेवानिवृत्ति के पश्चात 1 सितंबर से 1 वर्ष के लिए विधानसभा सचिवालय में निदेशक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजित करने की स्वीकृति दी गई.
माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर लगी मुहर।@samrat4bjp@BiharCabinet#BiharCabinetSecretariatDept #BiharCabinetDecisions2026 #CabinetDecisions pic.twitter.com/yOrNpEWCfI— IPRD Bihar (@IPRDBihar) September 2, 2026
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पहले जैसा ऋण मिलता रहेगा
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 वर्षों तक विस्तारित करने तथा बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत ₹400000 का शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई है. वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक इस योजना का विस्तार किया गया है.
पटना में रोड का चौड़ीकरण
वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार संग्रहालय पटना और पटना संग्रहालय को रखरखाव के लिए गैर वेतनमद में 40 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दी गई है. राजधानी पटना के नेहरू पथ, डाक बंगला चौराहा से रुकनपुर तक चौड़ीकरण कार्य के लिए 39 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है.
आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर
राज्य के शहरी क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है. बिहार विरासत विकास समिति पटना में निदेशक वित्त एवं लेखा के पद पर अब भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा अथवा बिहार वित्त सेवा के साथ बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के सेवानिवृत सेवारत पदाधिकारी का भी मनोनयन किया जाएगा.
बकरी पालक के लिए स्वीकृति
सात निश्चय तीन के तहत बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के गठन एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक 14 करोड़ 79 लाख 50 हजार रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही प्रोफेसर अनिल कुमार (कार्यपालक निदेशक, बिहार विरासत विकास समिति, पटना) के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तों के निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
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