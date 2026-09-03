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26वीं शालेय राज्य जूडो प्रतियोगिता में रायपुर जिले के खिलाड़ियों का जलवा, 3 गोल्ड सहित कुल 14 पदक जीते

दुर्ग में आयोजित स्पर्धा में रायपुर संभाग को मिले 14 मेडल, 10 जूडो खिलाड़ी आगामी SGFI राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य का करेंगे प्रतिनिधित्व

Judo Championship Chhattisgarh
26वीं शालेय राज्य जूडो प्रतियोगिता में रायपुर जिले के खिलाड़ियों का जलवा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 3, 2026 at 7:28 PM IST

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रायपुर: 26वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में रायपुर संभाग के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. दुर्ग जिले में आयोजित प्रतियोगिता में रायपुर के जूडो खिलाड़ियों ने कुल 38 पदक अपने नाम किए हैं. 31 अगस्त से 3 सितंबर 2026 तक चली इस प्रतियोगिता के अलग-अलग आयु वर्गों (14, 17 और 19 वर्ष) में रायपुर संभाग को 10 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य पदक मिले. इस बेहतरीन प्रदर्शन में रायपुर जिले का भी बड़ा योगदान रहा, जिसने अकेले 3 स्वर्ण सहित कुल 14 पदक जीते.

रायपुर जिले के कोच की अहम भूमिका

इस शानदार प्रदर्शन के दम पर रायपुर जिले के 3 खिलाड़ियों सहित रायपुर संभाग के कुल 10 जूडो खिलाड़ी आगामी एसजीएफआई (SGFI) राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे. प्रतियोगिता को सफल बनाने में रायपुर जिले के खेल विशेषज्ञों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसमें राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी सूरज वर्मा (व्यायाम शिक्षक, पीएम श्री सेजेस माना कैंप) और NIS कोच अजय तिवारी (व्यायाम शिक्षक, बालाजी विद्या मंदिर) ने निर्णायक के रूप में अपनी सेवाएं दीं. इसके साथ ही डॉली नायक, मनोज साहू, चांदनी दीवान और विनय जनबंधु ने कोच के रूप में खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया.

स्वर्ण पदक पाने वाले खिलाड़ी

  • युवराज साहा- पीएम श्री सेजेस माना कैंप
  • बरूपाली साहू- बालाजी जूडो अकादमी
  • मैनक दत्ता- बालाजी जूडो अकादमी

रजत पदक पाने वाले खिलाड़ी

  • नतारिणी साहू- पीएम श्री सेजेस माना कैंप
  • बहिमांशी साहू- मानीकचौरी अभनपुर
  • रोहन यादव- माणिकचौरी अभनपुर
  • बदिशा बंधे- माणिकचौरी अभनपुर

कांस्य पदक वाले खिलाड़ी

  • हर्षिता साहू- माणिकचौरी अभनपुर
  • नन्दकिशोर सकरी- अभनपुर
  • गुंजन यदु- पर्सुलीडीह अभनपुर
  • छवि साहू- बालाजी जूडो अकादमी
  • दक्ष बघेल- बालाजी जूडो अकादमी
  • कुमकुम सोनी- बालाजी जूडो अकादमी
  • बी देवश्री- बालाजी जूडो अकादमी
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