उत्तराखंड में जनगणना का गणित, 34,443 ब्लॉक, 26,830 एन्यूमरेटर, एक दिसंबर से होगी काउंटिंग
जनगणना के दूसरे चरण यानी आबादी की गणना के लिए जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से 26,830 प्रगणकों की तैनाती की गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 17, 2026 at 7:46 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में जनगणना के दूसरे चरण यानी आबादी की गणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस अभियान के तहत 16 नवंबर से जनता को खुद से खुद की गणना यानी स्वगणना का विकल्प दिया गया है. 30 नवंबर को स्वगणना की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 1 दिसंबर से प्रकरण घर-घर जाकर आबादी की गणना का कार्य शुरू कर देंगे. स्वगणना के पहले दिन प्रदेश में कुल 4,146 लोगों ने स्वगणना पूरा कर लिया है. 1 दिसंबर से शुरू होने वाले डोर टू डोर अभियान के दृष्टिगत जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
उत्तराखंड में जनगणना के लिए 34,443 एन्यूमरेशन ब्लॉक्स बनाए गए हैं. मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना की दौरान 29641 एन्यूमरेशन ब्लॉक्स बनाए गए थे. ऐसे में मकान सूचीकरण के दौरान बनाए गए एन्यूमरेशन ब्लॉक्स में करीब 5 हज़ार ब्लॉक्स की वृद्धि हुई है. जिसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि उस दौरान अनुमानित पापुलेशन के अनुसार, ब्लॉक्स बनाए गए थे जबकि वर्तमान समय में पापुलेशन की संभावित जानकारी मिलने के बाद एन्यूमरेशन ब्लॉक्स बनाए गए हैं. हर जनगणना के दौरान आबादी की गणना के दौरान 10 से 20 फीसदी एन्यूमरेशन ब्लॉक्स की संख्या बढ़ जाती है.
जनगणना के दूसरे चरण यानी आबादी की गणना के लिए जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से 26,830 प्रगणकों की तैनाती की गई है. ये सभी प्रगणक एक दिसंबर से 4 जनवरी 2027 के दौरान घर-घर जाकर लोगों की गणना करेंगे. मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना की दौरान 20,933 प्रगणकों की तैनाती की गई थी. ऐसे में करीब 6 हज़ार प्रगणकों को की बढ़ोत्तरी हुई है.
कुल मिलाकर, प्रदेश में जनसंख्या की गणना के लिए बनाए गए कुल 34,443 एन्यूमरेशन ब्लॉक्स के सापेक्ष 26,830 प्रगणकों की तैनाती की गई है. इसके अलावा 4676 सुपरवाइजर्स की भी तैनाती की गई है. जनगणना के दौरान कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए 2,685 प्रगणकों और 547 सुपरवाइजर्स को रिजर्व में रखा गया है जिनको भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है.
जनगणना के दूसरे चरण के तहत एक दिसंबर से शुरू होने वाले गणना अभियान से पहले 16 नवंबर से स्वगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है. उत्तराखंड में स्वगणना का शुभारंभ राज्यपाल ने किया. इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने सपरिवार और जनगणना मंत्री मदन कौशिक ने भी स्वगणना की. उत्तराखंड में स्वगणना शुरू होने के बाद पहले दिन 14,680 लोगों ने स्वगणना की वेबसाइट पर लॉगिन किया. जिसमें से 4,146 लोगों ने स्वगणना पूरी की. 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जनता स्वगणना कर सकती है.
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जनगणना के प्रचार प्रसार को लेकर एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है. साथ ही नोडल अधिकारी की ओर से प्रदेश के सभी सरकारी डिग्री कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में सह नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं. उत्तराखंड में एक दिसंबर से प्रगणक घर- घर जाकर जनसंख्या की गणना करेंगे. इस दौरान प्रदेश में 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 के बीच जो लोग मौजूद रहेंगे, चाहे वो विदेशी नागरिक ही क्यों ना हो उनकी भी गणना की जाएगी. इसके अलावा, जनगणना के आखिरी दिन यानी 4 जनवरी 2027 की शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक बेघर लोगों की घटना की जाएगी. इसके लिए जब प्रगणक एक दिसंबर से दूर तो दूर कैंपेनिंग करेंगे, उस दौरान बेघर मिले लोगों के लोकेशन को भी नोट करते रहेंगे. जिससे 4 जनवरी की शाम को बेघर लोगों की ठिकानों पर जाकर उनकी भी गणना आसानी से की जा सके.
बेघर लोगों की गणना के साथ जनगणना संपन्न हो जाएगी. इसके बाद 5 जनवरी से 9 जनवरी 2027 तक रिवीजनल राउंड रहेगा. इस दौरान भी प्रगणक एक बार के लोगों के घर-घर जाकर, ये जानकारी लेंगे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या फिर किसी ने बच्चों का जन्म तो नहीं हुआ है. इसके बाद उन जानकारी को भी अपडेट कर दिया जाएगा.
जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा जनगणना के दौरान प्रगणकों के साथ कोई भी बाद विवाद जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए प्रगणको को संबंधित थाने चौकिया में उनके नंबर दे दिए गए हैं. उत्तराखंड में चल रहे स्वागणना या फिर 1 दिसंबर से शुरू होने वाले जनगणना के दौरान अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती है तो वह जनगणना कार्य निदेशालय के टोल फ्री नंबर 1855 पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, चैटबॉट भी शुरू किया गया है. जिसका नंबर 18001801855 है. यही नहीं, व्हाट्सएप नंबर 9456120332, 9456551589 भी जारी किया गया है. जिसके जरिए जानकारी प्राप्त की जा सकती है.
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