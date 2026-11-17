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उत्तराखंड में जनगणना का गणित, 34,443 ब्लॉक, 26,830 एन्यूमरेटर, एक दिसंबर से होगी काउंटिंग

उत्तराखंड में जनगणना तैयारी ( ETV Bharat )



उत्तराखंड में जनगणना के लिए 34,443 एन्यूमरेशन ब्लॉक्स बनाए गए हैं. मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना की दौरान 29641 एन्यूमरेशन ब्लॉक्स बनाए गए थे. ऐसे में मकान सूचीकरण के दौरान बनाए गए एन्यूमरेशन ब्लॉक्स में करीब 5 हज़ार ब्लॉक्स की वृद्धि हुई है. जिसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि उस दौरान अनुमानित पापुलेशन के अनुसार, ब्लॉक्स बनाए गए थे जबकि वर्तमान समय में पापुलेशन की संभावित जानकारी मिलने के बाद एन्यूमरेशन ब्लॉक्स बनाए गए हैं. हर जनगणना के दौरान आबादी की गणना के दौरान 10 से 20 फीसदी एन्यूमरेशन ब्लॉक्स की संख्या बढ़ जाती है.