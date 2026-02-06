लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली; पहले दिन 265 अभ्यर्थी पहुंचे, 13 जिलों के 13,000 उम्मीदवार किए गए हैं शॉर्टलिस्ट
पहले दिन 13 जिलों से कुल 370 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था, जिसमें 265 अभ्यर्थियों ने भर्ती रैली में हिस्सा लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 6, 2026 at 8:01 PM IST
लखनऊ : छावनी स्थित एएमसी सेंटर और कॉलेज के स्टेडियम में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत शुक्रवार से हुई. रिक्रूटिंग जोन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तत्वावधान में रिक्रूटिंग ऑफिस मुख्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित यह भर्ती की जा रही है.
मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया, भर्ती रैली के पहले दिन सेना भर्ती कार्यालय लखनऊ के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के 13 जिलों की सभी तहसीलों के लिए अग्निवीर ट्रेड्समैन (कक्षा आठवीं और 10वीं पास) श्रेणी के लिए भर्ती रैली हुई.
इस श्रेणी के लिए संबंधित 13 जिलों से कुल 370 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था, जिसमें 265 अभ्यर्थियों ने इस भर्ती रैली में हिस्सा लिया. पहले दिन मेजर जनरल मनीष कुमार, जेडआरओ (यूपी और यूके) ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
उन्होंने बताया कि सात फरवरी को संबंधित 13 जिलों की सभी तहसीलों के लिए अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर टेक्निकल श्रेणी के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी. आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस (ARO) लखनऊ के तहत उत्तर प्रदेश के 13 जिलों औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बाराबंकी, गोंडा, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर और लखनऊ से लगभग 13,000 अभ्यर्थी इस रैली में भाग लेने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं.
अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें और दलालों के झांसे में न आएं. किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल न करें, क्योंकि सेना में सिलेक्शन पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होता है. इसका मकसद सशस्त्र बलों के लिए सबसे अच्छे और योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना है.
