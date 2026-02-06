ETV Bharat / state

लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली; पहले दिन 265 अभ्यर्थी पहुंचे, 13 जिलों के 13,000 उम्मीदवार किए गए हैं शॉर्टलिस्ट

लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली. ( Photo Credit; Army )

लखनऊ : छावनी स्थित एएमसी सेंटर और कॉलेज के स्टेडियम में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत शुक्रवार से हुई. रिक्रूटिंग जोन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तत्वावधान में रिक्रूटिंग ऑफिस मुख्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित यह भर्ती की जा रही है. मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया, भर्ती रैली के पहले दिन सेना भर्ती कार्यालय लखनऊ के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के 13 जिलों की सभी तहसीलों के लिए अग्निवीर ट्रेड्समैन (कक्षा आठवीं और 10वीं पास) श्रेणी के लिए भर्ती रैली हुई. इस श्रेणी के लिए संबंधित 13 जिलों से कुल 370 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था, जिसमें 265 अभ्यर्थियों ने इस भर्ती रैली में हिस्सा लिया. पहले दिन मेजर जनरल मनीष कुमार, जेडआरओ (यूपी और यूके) ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.