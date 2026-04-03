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एएमसी सेंटर में आर्मी मेडिकल कोर की 262वीं वर्षगांठ; वीर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, खेल प्रतियोगिताएं आयोजित

एएमसी सेंटर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : एएमसी सेंटर और कॉलेज में शुक्रवार को आर्मी मेडिकल कोर की 262वीं वर्षगांठ मनाई गई. इस अवसर पर कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल शिवेंद्र सिंह ने 'श्रद्धांजलि' युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद जवानों को नमन किया.





खेल कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित : मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि इन समारोहों के हिस्से के रूप में, एएमसी सेंटर और कॉलेज के कर्मचारियों, उनके परिवारों और बच्चों के लिए कई खेल कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं के साथ ही मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए गए.