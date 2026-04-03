एएमसी सेंटर में आर्मी मेडिकल कोर की 262वीं वर्षगांठ; वीर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, खेल प्रतियोगिताएं आयोजित
जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि एक विशेष सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 4:45 PM IST
लखनऊ : एएमसी सेंटर और कॉलेज में शुक्रवार को आर्मी मेडिकल कोर की 262वीं वर्षगांठ मनाई गई. इस अवसर पर कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल शिवेंद्र सिंह ने 'श्रद्धांजलि' युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद जवानों को नमन किया.
खेल कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित : मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि इन समारोहों के हिस्से के रूप में, एएमसी सेंटर और कॉलेज के कर्मचारियों, उनके परिवारों और बच्चों के लिए कई खेल कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं के साथ ही मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए गए.
विशाल सभा को संबोधित किया : उन्होंने बताया कि एक विशेष सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल शिवेंद्र सिंह ने अधिकारियों और सैनिकों की एक विशाल सभा को संबोधित किया. उन्होंने आर्मी मेडिकल कोर सेंटर और कॉलेज के सभी रैंकों से आग्रह किया कि वह दिए जा रहे प्रशिक्षण के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करें, जिससे शांति और युद्ध, दोनों ही स्थितियों में सैनिकों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सके.
मेहनत की सराहना की : इस दौरान उन्होंने सभी कर्मियों की तरफ से की गई अथक और अनुकरणीय सेवाओं के लिए उनकी सराहना भी की. उन्होंने सभी रैंकों और उनके परिवारों को अपनी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने बताया कि आर्मी मेडिकल कोर की वर्षगांठ के समारोहों का समापन एएमसी सेंटर और कॉलेज के ऑफिसर्स मेस में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसमें फॉर्मेशन मुख्यालय के सेवारत वरिष्ठ अधिकारी, आर्मी मेडिकल कोर के पूर्व अधिकारी अतिथि के रूप में शामिल हुए.
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