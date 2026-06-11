लखनऊ में पिछले 6 माह में 261 नाबालिग लड़कियां लापता, 227 बरामद, 34 की तलाश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तलब की थी रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 7:27 PM IST
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की फटकार के बाद लखनऊ पुलिस ने गुमशुदा नाबालिग बच्चियों के बारे में आंकड़े जारी किए हैं. डीसीपी ईस्ट दीक्षा शर्मा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 6 महीने में लखनऊ से 261 नाबालिग लड़कियां गायब हुईं, जिनमें से 227 को बरामद किया जा चुका है. अब भी 34 लड़कियां लापता हैं, जिनकी बरामद के लिए टीमें गठित की गई हैं. डीसीपी का कहना है कि गायब नाबालिग लड़कियों के संदर्भ में अपहरण, बहला फुसलाकर ले जाने की श्रेणी में एफआईआर दर्ज की गई हैं.
पिछले दिनों 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के लापता होने के मामले में गुमशुदा के पिता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि नाबालिग बच्ची के गायब होने के मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर व एसएचओ के लेवल पर लापरवाही की गई है. हालांकि, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लड़की को रिकवर कर लिया गया.
अपील की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि नाबालिग लड़कियों की तलाश में पुलिस स्तर पर प्रभावी प्रयास नहीं किए गए हैं. नाबालिग लड़की की बरामदगी भी न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही संभव हुई. इसके बाद न्यायालय की ओर से निर्देश दिए गए कि इस मामले के अतिरिक्त अन्य मामले भी हो सकते हैं, जिनकी जानकारी पुलिस को नहीं है. इसलिए लखनऊ पुलिस की डीसीपी को यह निर्देश कोर्ट की ओर से दिए गए कि ऐसे मामलों में वह स्वयं निगरानी करें और तीन दिन के अंदर न्यायालय में इस संदर्भ में रिपोर्ट पेश की जाए. कोर्ट ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर एसएचओ, चौकी प्रभारी और विवेचना अधिकारी को अधिक सतर्क किया जाए, क्योंकि यह मामला नाबालिग लड़कियों की स्वतंत्रता और जीवन से जुड़ा हुआ है. कोर्ट ने निर्देश देते हुए डीसीपी, सीओ व एसएचओ को को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे.
कोर्ट की नाराजगी के बाद डीसीपी ने दीक्षा शर्मा ने पूरी राजधानी में पिछले 6 महीने में गायब लड़कियों की जानकारी सार्वजनिक की है. दीक्षा शर्मा की ओर से बताया गया था कि उनके जोन लखनऊ के ईस्ट में 81 महिलाएं और लड़कियां, जिनमें अधिकतर नाबालिग हैं, की गुमशुदगी दर्ज की गई थी. इसमें 66 महिलाओं को बरामद किया गया है. अभी 15 महिलाएं पूर्वी जोन में लापता हैं. वहीं राजधानी में कुल 261 नाबालिग लड़कियां गायब हैं, जिनमें से 227 लड़कियों को बरामद किया जा चुका है. 34 लड़कियां अभी लापता हैं. जिनकी रिकवरी के लिए टीम गठित की गई है. लड़कियों की रिकवरी के मामले में लापरवाही करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही का आश्वासन डीसीपी की ओर से दिया गया है.
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