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धौलपुर: 1 करोड़ 30 लाख का गांजा बरामद, आंध्रप्रदेश से दौसा ले जाए रहे थे खेप, 2 तस्कर गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में दोनों आरोपी ( Source - Locals )

धौलपुर : राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस ने आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगचोली खार गांव के नजदीक नाकाबंदी के दौरान एक कार से 2 क्विंटल 61 किलो गांजा बरामद किया है. बरामद गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए है. पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को भी जब्त कर लिया है.