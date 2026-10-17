धौलपुर: 1 करोड़ 30 लाख का गांजा बरामद, आंध्रप्रदेश से दौसा ले जाए रहे थे खेप, 2 तस्कर गिरफ्तार
तलाशी के दौरान कार में रखे करीब 10 प्लास्टिक के बोरों से कुल 2 क्विंटल 61 किलो गांजा बरामद हुआ.
Published : October 17, 2026 at 3:02 PM IST
धौलपुर : राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस ने आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगचोली खार गांव के नजदीक नाकाबंदी के दौरान एक कार से 2 क्विंटल 61 किलो गांजा बरामद किया है. बरामद गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए है. पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को भी जब्त कर लिया है.
सूचना पर की गई नाकाबंदी : पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान के तहत पुलिस तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं. इसी क्रम में मनिया थाना पुलिस को सूचना मिली कि मध्य प्रदेश की तरफ से एक कार में भारी मात्रा में गांजा लेकर तस्कर गुजरने वाले हैं. इस पर पुलिस ने आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगचोली खार गांव के नजदीक सघन नाकाबंदी कराई. नाकाबंदी के दौरान आंध्रप्रदेश नंबर की एक संदिग्ध कार को रुकवाकर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान कार में रखे करीब 10 प्लास्टिक के बोरों से कुल 2 क्विंटल 61 किलो गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने कार सवार दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया.
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आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं दोनों आरोपी : पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी आंध्रप्रदेश के रहने वाले हैं. एक आरोपी की पहचान 45 वर्षीय श्रीनिवास टी पुत्र श्री हरि और 45 वर्षीय गेडम अमर चैतन्य पुत्र गेडम सत्यनारायण के रूप में हुई है. पुलिस ने गांजे की खेप को जब्त करने के साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को भी अपने कब्जे में ले लिया है. बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए बताई गई है. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके.
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पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस की सख्ती : पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि राजस्थान में पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिलेभर में निगरानी और सर्चिंग अभियान तेज किए गए हैं. पुलिस की ओर से प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है, जिससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके. इसी अभियान के तहत मनिया थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी की थी. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांजे की बड़ी खेप पकड़ी. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रही है.
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