उदयपुर में देर रात चाकूबाजी में 26 वर्षीय युवक की हत्या, परिजनों ने मांगा 25 लाख मुआवजा
पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है. दोनों पक्षों का पहले से विवाद चल रहा था.
Published : April 8, 2026 at 1:43 PM IST
उदयपुर: शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र में देर रात हुई चाकूबाजी की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी. सिलावटवाड़ी-बिच्छू घाटी क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते 26 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान साहिल उर्फ सुहानी पुत्र आरिफ के रूप में हुई है. मृतक के परिजनों ने सरकार से 25 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है.
थाना अधिकारी कर्मवीर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश का मामला सामने आया है. आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. घटना रात करीब 12:30 बजे की है. बताया जा रहा है कि साहिल का ठोकर चौराहा निवासी नईम के साथ पहले से विवाद चल रहा था.
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रंजिश के चलते नईम अपने कुछ साथियों के साथ सिलावटवाड़ी-बिच्छू घाटी पहुंचा. उसी दौरान साहिल अपने साथी जीशान के साथ बाइक से अपने घर लौट रहा था. मौका देखते ही आरोपियों ने साहिल को घेर लिया और उस पर चाकू से हमला कर दिया. हमलावरों ने उसके सीने और कमर के नीचे दो वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
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घायल साहिल को तत्काल एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. बुधवार सुबह से ही मृतक के परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्र हो गए. परिजनों ने सरकार से 25 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. मृतक की बहन सानिया भाई की मौत की खबर सुनकर फूट-फूटकर रो पड़ी. परिजन उसे संभालते नजर आए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है.