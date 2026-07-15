करनाल में करंट लगने से 26 वर्षीय युवक की मौत, दुकान का शटर बंद करते समय हुआ हादसा
करनाल में भारी बारिश के शॉर्ट सर्किट ने एक परिवार का चिराग बुझा दिया. दुकान बंद करने के दौरान करंट लगने से मौत हो गई.
Published : July 15, 2026 at 4:00 PM IST
करनालः भारी बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया. करनाल के बिजना गांव निवासी 26 वर्षीय अमन राणा की करंट लगने से मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब वह रोज की तरह शहर के कलंदरी गेट स्थित अपने कूरियर ऑफिस का शटर बंद कर घर लौटने की तैयारी कर रहा था. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि काम खत्म करने के कुछ ही पल बाद अमन हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देगा.
शटर बंद करते ही लगा जानलेवा करंटः परिजनों के अनुसार, अमन रोजमर्रा की तरह देर शाम दुकान बंद कर रहा था. जैसे ही उसने नीचे लगी लोहे की ग्रिल पर पैर रखकर शटर नीचे करना शुरू किया, तभी ग्रिल में दौड़ रहे करंट ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. आशंका है कि लगातार हो रही बारिश के कारण बिजली के बोर्ड या मेन लाइन में शॉर्ट सर्किट और अर्थिंग होने से ग्रिल में करंट आ गया. करंट इतना तेज था कि अमन को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
परिवार का सहारा छिन गयाः 26 वर्षीय अमन राणा तीन भाइयों में मंझले थे और अभी उनका विवाह भी नहीं हुआ था. उनकी असमय मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बिजना गांव में मातम का माहौल है और हर कोई इस हादसे को सुनकर स्तब्ध है. परिजनों का कहना है कि परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि रोज की तरह दुकान बंद करना अमन की जिंदगी का आखिरी पल बन जाएगा.
पुलिस ने पूरी की कानूनी कार्रवाईः घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और बाद में परिजनों को सौंप दिया. प्रारंभिक जांच में मामला करंट लगने से हुई दुर्घटनावश मौत का सामने आया है. पुलिस के अनुसार परिवार की ओर से किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, इसलिए नियमानुसार आगे की कार्रवाई की गई है."
सावधानी का बड़ा संदेश: यह हादसा एक बार फिर बताता है कि बारिश के मौसम में बिजली से जुड़ी छोटी-सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है।. खुले बिजली के बोर्ड, अर्थिंग की समस्या और लोहे के ढांचों के संपर्क में आने से पहले पूरी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके.