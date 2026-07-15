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करनाल में करंट लगने से 26 वर्षीय युवक की मौत, दुकान का शटर बंद करते समय हुआ हादसा

करनाल में करंट लगने से अमन राणा की मौत ( ETV Bharat )

करनालः भारी बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया. करनाल के बिजना गांव निवासी 26 वर्षीय अमन राणा की करंट लगने से मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब वह रोज की तरह शहर के कलंदरी गेट स्थित अपने कूरियर ऑफिस का शटर बंद कर घर लौटने की तैयारी कर रहा था. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि काम खत्म करने के कुछ ही पल बाद अमन हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देगा. शटर बंद करते ही लगा जानलेवा करंटः परिजनों के अनुसार, अमन रोजमर्रा की तरह देर शाम दुकान बंद कर रहा था. जैसे ही उसने नीचे लगी लोहे की ग्रिल पर पैर रखकर शटर नीचे करना शुरू किया, तभी ग्रिल में दौड़ रहे करंट ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. आशंका है कि लगातार हो रही बारिश के कारण बिजली के बोर्ड या मेन लाइन में शॉर्ट सर्किट और अर्थिंग होने से ग्रिल में करंट आ गया. करंट इतना तेज था कि अमन को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. दुकान का शटर बंद करने के दौरान करंट लगने से युवक की मौत (ETV Bharat)