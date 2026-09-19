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लखीमपुर खीरी में 26 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या

लखीमपुर खीरी: जनपद के भीरा कोतवाली क्षेत्र के पल्हनापुर गांव में शुक्रवार रात पति-पत्नी के बीच हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. आरोप है कि पत्नी के मायके से पहुंचे लोगों ने 26 वर्षीय युवक की लाठी-डंडों पीटकर मौत के घाट उतार दिया. मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

पत्नी के भाई ने पति को मौत के घाट उतारा (VIDEO Credit; ETV Bharat)

भीरा थाना प्रभारी अमित पांडेय के अनुसार, पल्हनापुर निवासी डोरे लाल के बेटे पंकज कुमार (26) की शादी 7 मई 2026 को कटैया गांव निवासी रोशनी के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. परिजनों ने बताया कि रोशनी गर्भवती है.

इस दौरान शुक्रवार शाम पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. आरोप है कि इसकी जानकारी रोशनी के मायके वालों को दी. इसके बाद भाई सुनील, पिता ओमप्रकाश, जीजा समेत करीब आठ लोग तीन बाइकों से पल्हनापुर पहुंचे और पंकज के साथ मारपीट की, लाठी-डंडों से किए गए हमले में पंकज गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.