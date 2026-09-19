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लखीमपुर खीरी में 26 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या

पत्नी के भाई सुनील, पिता ओमप्रकाश और जीजा ने पंकज को मौत के घाट उतारा.

लखीमपुर खीरी में युवक की हत्या
लखीमपुर खीरी में युवक की हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 4:22 PM IST

2 Min Read
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लखीमपुर खीरी: जनपद के भीरा कोतवाली क्षेत्र के पल्हनापुर गांव में शुक्रवार रात पति-पत्नी के बीच हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. आरोप है कि पत्नी के मायके से पहुंचे लोगों ने 26 वर्षीय युवक की लाठी-डंडों पीटकर मौत के घाट उतार दिया. मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

पत्नी के भाई ने पति को मौत के घाट उतारा (VIDEO Credit; ETV Bharat)

भीरा थाना प्रभारी अमित पांडेय के अनुसार, पल्हनापुर निवासी डोरे लाल के बेटे पंकज कुमार (26) की शादी 7 मई 2026 को कटैया गांव निवासी रोशनी के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. परिजनों ने बताया कि रोशनी गर्भवती है.

इस दौरान शुक्रवार शाम पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. आरोप है कि इसकी जानकारी रोशनी के मायके वालों को दी. इसके बाद भाई सुनील, पिता ओमप्रकाश, जीजा समेत करीब आठ लोग तीन बाइकों से पल्हनापुर पहुंचे और पंकज के साथ मारपीट की, लाठी-डंडों से किए गए हमले में पंकज गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

मृतक पंकज कुमार
मृतक पंकज कुमार (Photo Credit; ETV Bharat)


गंभीर हालत में परिजन पंकज को बिजुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां के डांक्टरों ने पंकज को मृत घोषित कर दिया. पंकज की मौत की खबर गांव और परिवार में फैलते ही मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

घटना की सूचना मिलते ही भीरा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमित पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से जानकारी जुटाई. शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

युवक को लाठी-डंडों पीटकर मौत के घाट उतारा
युवक को लाठी-डंडों पीटकर मौत के घाट उतारा (Photo Credit; ETV Bharat)

भीरा थाना प्रभारी निरीक्षक अमित पांडेय ने बताया कि युवक की मौत के मामले की जांच की जा रही है. परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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